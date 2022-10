Hayat bir tavla oyununa benzer

TAVLAYA da, hayata da başlarken kaderinizi şansınız belirler. İyi zar atan her zaman önde başlar.

AMA hiçbir zaman önde başlamak, oyunu kazanmak demek değildir. İyi oynamazsanız, oyunun başında attığınız zar hiç önemli değildir.

RAKİBİNİZİN hamlelerini okumanız gerekebilir. Ezbere oynanan oyun, hiçbir zaman başarılı bir sonuç sunmaz size.

DAHA da ilerleyebilmek için ardınızda bıraktığınız pulları sağlama almanız gerekir.

Kontrolsüz ilerlemek size oyunu kaybettirir.

YİNE de, bazen risk almanız gerekebilir. Aldığınız riskler size oyunu da kaybettirebilir, karşınızdakini mars da ettirebilir.

BU yüzden kazanılacak şeyin alacak riske değip, değmediği önemlidir. Her zaman, kaybedecek bir şeyi olmayanlar en çok risk alanlardır.

HAYATA da, tavlaya da dışarıdan müdahale edilmez.

Müdahale edenler, pek sevilmez.

HER son yeni bir başlangıçtır aslında. Kazananlar oyuna bir adım önde başlasa da, kaybedenin tecrübesi onun en büyük kazancıdır.

İÇERİDEKİ bütün kapılar kapalıysa, düşeş atsanız da bir şey ifade etmez. Tekrar oynayabilmek için, bazı kapıların açılmasını beklemeniz gerekir.

TAVLADA ustalar 4-0'dan sonra belli olur. Yaşamda da en üst noktaya gelenler hep, hayatın en başında sağlam bir yenilgi alanlardır.

BAZEN oyunun akışından uzaklaşıp, arkana yaslanıp şöyle bir dışarıdan bakmak gerekebilir kendi gidişatına.

OYNADIĞIN taşı hiçbir zaman geri alamazsın, tavlada da, hayatta da. O yüzden oynamadan önce hızlıca düşünmek gerekir.

BAZEN yanlış bir hamle bütün oyunu mahvedebilir.

Geçmişte verdiğin kararlardan pişmanlık duymamak için, o kararı verirken çok emin olman gerekir.

TAKLİT edenler, bir adım geriden geldiklerinden dolayı hiçbir zaman oyunu kazanamazlar.

Her zaman oyunu kazanmak için kendi özgün hamlelerini yapman gerekir.

TAVLADA da, hayatta da ne kadar çok kırılırsan o kadar çabuk kaybedersin. O yüzden sapasağlam ayakta durmak gerekir.

İKİSİNDE de kesinlikle büyüklerimizden öğreneceğimiz şeyler, alacağımız dersler vardır.

KADERİN bize sunduğu iki zardan ibaret olsa da, onu yönlendirecek olan ve çeşitli olasılığa göre oynayacak olan yine bizlerizdir...



