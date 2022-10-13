Beden dili rezil de eder vezir de-3

ÜSTÜNDEN SAÇLARINI TOPLAMAK:

Eğer karşınızdaki kişi kıyafetlerinin üzerindeki dökülmüş saçlarını topluyorsa bu, onun sizinle aynı fikirde olmadığına ama size söylemeye çekindiğine işarettir. Bu durumda karşınızdakinin duygu ve düşüncelerini açıkça söyleyemediğini anlayabilirsiniz...

SANDALYEYE TERS OTURMAK:

Asiliğin ve kurallara uymayışın göstergesidir. Bu şekilde oturanlar 'Ben asi bir insanım, bakın kurallara bile uymuyorum' diyordur. Aslında bu asiliğin arkasında korkaklık, tedirginlik ve çekingenlik vardır. Bu pozisyon baskın insanlar arasında popülerdir.

GÖZLÜĞÜ DÜZELTİRKEN ORTA PARMAK GÖSTERMEK:

Gözlüğünüzü düzelterek ya da yüzünü kaşıyarak orta parmağını size gösteriyorsa, bu o kişinin size karşı nefret beslediğini gösterir. Bunu karşınızdaki kişi bilinçli yapmaz. Bilinçsizce yapılan bir saygısızlık ve iç düşmanlık olarak yorumlayabilirsiniz.

AYAK BİLEKLERİNİ KAVUŞTURMAK:

Olumsuz, savunma tavrına işaret eder ve bilek kilitleme hareketi için de aynı şey geçerlidir. Bilek kilitleme hareketinin erkeklerde görülen şeklinde yumruklar da kenetlenmiş olarak dizlerin üzerinde durur ya da eller sandalyenin kollarını kavrar.

KALKIK KAŞLAR:

Genellikle şaşkınlık, korku ve endişe anlarında bilinçsizce kaşlarımızı kaldırırız.

Konuştuğunuz kişi iletişim esnasında bu durumlardan biri yaşanmıyorsa ters giden bir şeyler var anlamına yorulmalıdır.

PARMAK ÇITLATMAK:

İnsanların parmaklarını kullanarak karşısındaki insana vermek istedikleri mesajlardır.

Parmak çıtlatmak can sıkıntısı belirtisidir. Bu hareketi genel olarak 15-18 yaş grubundaki insanlar kullanır. Tartışma öncesi gözdağı için de kullanılmaktadır.

SAATİ KONTROL ETMEK:

Birisiyle konuşurken saatinizi kontrol etmek, yapılabilecek en saygısız hareketlerden biridir. Bu hareket karşınızdakine onunla konuşmak yerine yapılacak daha önemli işleriniz olduğunu ya da onunla konuşmayı bitirmek için sabırsızlandığınızı gösterir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransa'da bir soyguncu, duruşması sırasında kanıt olduğunu iddia ettiği, şifreli bir belge hazırlamıştır.

Belge yargıcın dikkatini dağıttığı sırada Albert Spaggiari pencereden atlamıştır, park halindeki bir arabaya güvenli bir şekilde düşmüştür ve onu bekleyen bir motora binip kayıplara karışmıştır. Kendisi bir daha hiç görülmemiştir.



TESPİTLİ YORUM

@kucukesnaf1 Yumurtayı fazla haşlamışımdır.

Babam: Kızım siz üniversite okuduğunuza emin misiniz?

Kartımın şifresini unutmuşumdur.

Babam: Kızım siz üniversite okuduğunuza emin misiniz?

Çatalı düşürmüşümdür.

Babam:

Kızım siz üniversite okuduğunuza emin misiniz?



ALKIŞLIYORUM

@FerdiCarrefour Annemi babamı aradım, "Doğru zaman olduğunu düşünüyorsan hiç bekleme!" dediler, kardeşlerim destek veriyor.

Hanım, çocuk başka seçeneğin kalmadığının zaten farkında.

Böyle anlarda ailenin varlığı gerçekten çok değerli. Kombiyi açıyorum bu akşam.