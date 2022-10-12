Beden dili rezil de eder vezir de-2

ÖNE DOĞRU EĞİLMEK:

İnsanlar birisini sevip onlarla iletişim kurmak istediklerinde genellikle öne doğru eğilirler.

Bacaklar hareketsiz olabilir, ancak vücut sezgisel olarak ileri doğru hareket eder. Bu durumda karşınızdaki kişi size karşı açık demektir.

BACAKLARINI MASAYA UZATMAK:

Saygısız bir hareket olarak görülen bacakları masaya uzatmak, aslında kişinin patronluğunu ortaya koyma biçimidir. Size kimin patron olduğunu göstermek ister.

KOLTUĞUN UCUNA OTURMAK:

Kişinin koltuğun ucuna oturması özgüven eksikliğinin belirtisidir. Ya da konuşmayı bitirmek istiyordur. Farklı olarak, örn; ev sahibi misafirine daha hızlı hizmet edebilmek için koltuğun ucunda oturur. Hastane, banka sırasında beklerken de sıkça görülür.

KONUŞURKEN GÖZLERİ KAPATMAK:

Birisi sizinle konuşurken gözlerini kapatıyorsa, dış dünyadan saklanmaya çalıştığını bilmelisiniz. Hatırlanması gereken önemli bir nokta; korktuğu anlamına gelmez.

Aksine, sizden kurtulmaya çalışıyordur, çünkü sıkılmış olabilir. Eğer gözlerini kapatıyorsa, dikkat etmek gerekebilir...

MASADA GERİYE GİTMEK:

Masada karşınızda oturan kişi geriye doğru yaslanıyorsa bu, onun konuştuğunuz konudan, hatta ortamdan sıkıldığını gösterir. Bulunduğu ortamdaki insanlar ona artık huzursuzluk vermeye başlamıştır.

KOLTUK KENARINA OTURMAK:

Boş yer varken koltuk kenarına oturanlar kendine güveni yüksek insanlardır.

Çevresine üstünlük göstermek isterler. Baskın kişilikle, görüşlerini başkalarına kabul ettirmek isteyen bir eğilim gösterebilirler.

ELİYLE AĞZINI KAPATMAK:

Karşınızdaki insan eli ile ağzını kapatıyorsa söylediklerinize katılmadığını ama yorum da yapmak istemediğini gösterir.

Bu durumda karşınızdakini konuşmaya zorlamamalısınız.

YÜZ TANITMAK:

Genel olarak, bu hareket karşı cinsten insanları çekmek için kullanılır. Erkekler, anı yakalamak ve doğru zamanda bir iltifat vermek için bu hareketi iyi ezberlemelidir.

Kaynak: @ononbedendili



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eğer bir peynir tekerleğine müzik çalarsanız bu melodiler tadı etkileyecektir.

Peynir tekerleri en yoğun aromaya hip-hop dinletildiğinde ulaşır. 2019 yılında peynir tekerlerine klasik, rock, elektronik ve hip-hop müzikler dinletildi. En yoğun tat ve aroma hip-hop dinletilen peynir tekerinden elde edildi.



TESPİTLİ YORUM

@yeterbehhh Annem tarlaya giderken çapayı götürmeyi unutmuş.

Babam "Tüh annen patatesi zor toplar bu olmadan" dedi.

Ben de dedim götürelim de bugün çapaları boşa gitmesin...



ALKIŞLIYORUM

@VeCanlar Bugün derste bir öğrenci Sait Faik'in son kuşlar öyküsünde geçen "lime lime" ikilemesini "laym laym" diye okudu ve kendinden çok emindi.

@evladiyelikevla Sabah okula giden ve geç kaldığı belli en fazla 2. sınıf yerden bitme çocuk "BAŞKAN GELMEYECEK SANIYORLAR AMA BAŞKAN YOLDA" diye sinirle hızlı hızlı söylene söylene yürüyordu...