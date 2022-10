Beden dili rezil de eder vezir de-1

AYAĞINI ALTINA ALIP OTURMAK:

Bu şekilde oturan kişiler genellikle bağımsız ruhlu, özgür, gayri resmi kişilik yapısındadırlar.

Kurala bağlı değillerdir.

Başkalarının ne düşündüğü çok da umurlarında olmayabilir.

ÇENEYİ TUTMAK:

Parmaklar eğer çeneye basıyorsa yani iki veya daha fazla parmak çenenin üzerine konulmuşsa, bu hareket kişinin karşısındaki kişiyi çok dikkatli dinlediğinin, kafasında karışma olduğunun ve bir iç diyalog halinde olduğunun göstergesidir.

TEK ELİN CEPTE OLMASI:

Ayakta sağ elini pantolon cebine sokması, iş dünyasıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu, sol elini sokmuş ise duygu dünyasıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu gösterir. (Uzmanlar beyninin hangi yarısı kullanılırsa, el ve göz hareketleri onun tersi tarafta olur diyor.)

İKİ ELİN AVUÇ İÇİNİN BİRBİRİNE BAKAR ŞEKİLDE OLMASI:

Tartışılan kişiyle olan mesafeyi kapatmak ve ifade edilen kelimelerle onun zihnine ulaşmak istediğini gösterir.

PARMAKLARIN AĞIZDA OLMASI:

Bu hareket kişinin kendini baskı altında hissettiğinin göstergesidir. Tabii dermatofaji adı verilen psikolojik bir sorununuz bulunmuyorsa, tırnak yemek gibi gerginlik ve baskıya işaret eder.

GÖZ OVUŞTURMAK:

Bakışları kaçırma hareketidir.

Kısa süreli dokunuş bir şey gizleme, yalan, sıkıntı işaretidir.

Uzun süreliler yorgunluk, sıkılma, uyku işareti olabilir.

BİR BANKIN, KANEPENİN ORTASINDA OTURMAK:

Tamamen kendinden emin olduğun anlamına gelir.

Deneyimsiz ve çekingen insanlar, nerede oturmaları gerektiği konusunda endişe duyarlar fakat kendinden emin kişiler, nerede olurlarsa olsunlar, bir kez bile düşünmeden otururlar.

BAŞINI KAŞIMAK:

Söyleyeceklerini tasarlaması olarak yorumlanır. Birisi başkalarının görüş veya davranışlarını onaylamadığı ama kendi görüşünü bildirmekten de çekindiğinde yaptığı hareketlerdir. Duruma göre değişebilir, vücut dilinde kişinin yalan söylediği anlamına da gelir.

YASLANARAK OTURMAK:

Kollarını yaslamanın analitik bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini biliyor muydunuz? Geriye yaslanma, hareket etmeden bir durumu gözlemlemeni sağlar. Bir sohbete katılmadan önce dikkatli olduğun ayrıca gördüğün şeyleri almak

Kaynak: @ononbedendili



