Okey oynarken sinir bozan şeyler

EİNE gösterge geldiği an "Gösterge var mı?" diye sormak...

OYUN sırasında sürekli bir gözü maçta, klipte ya da akıllı tv'de olmak...

MAVİ renkli taşlara yeşil, yeşil renklilere mavi demek...

OYUNA başlamadan önce okey atılırsa kapan alır diye tüm oyuncuları uyarmak...

BİRAZ düşünene 'istasyon' diye bağırıp onunla dalga geçmek...

Satranç mı oynuyoruz?

KARARSIZLIKLA atılan taşı ani bir hareketle geri alıp yerine başka taş atmak.

TAŞ toplanacağı sırada tuvalet molası vermek.

'BİR önceki el sen hiç toplamadın şimdi sıra sende" gibi hakkaniyetli bir sıralama yapmak.

TAŞLAR toplanırken hiç karıştırmayıp sürekli kendi önündekileri toplamak.

HER el "Bu el kim dağıtıyor?" diye sormak.

ELİ dağıtırken sürekli olarak taşların uzaklığından şikayet etmek.

ÇİFT okeyle düz bitmek.

EŞLİ oyunda yapılan kaş gözü anlamamak...

HER köşedeki atılan taşlara tekrar tekrar bakmak.

TAŞI ortadakilerden çekeceğine önünde dizili olanlardan çekmeye kalkışmak.

ORTAYA taş konulması gerektiğinde sırayı takip etmeyip en kolayına gelen taşları ortaya koymak.

BİRİ bitince istinasız her seferinde "Abi 5 turdur bu taşı bekliyorum!" diye isyan etmek.

LÜZUMLU lüzumsuz her taşı biriktirip oyunu kitlemek.

OYUNUN ortasında "Okey ne?" diye sormak.

HER almadığı taş için duyduğu pişmanlığı sesli bir şekilde ifade etmek.

BİTİNCE karşı takımın ıstakalarını hunharca gülerek devirmek...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Susam Sokağı'ndaki "Minik Kuş'un" rengi ülkeden ülkeye göre farklılık gösteriyor.

Minik Kuş Amerika'da sarıyken, Almanya'da mavi, Meksika'da yeşil ve Türkiye'de turuncu renkte.



TESPİTLİ YORUM

@daimbahar Fesleğene çok saygı duyuyorum.

Kokusunu alabilmek için başını okşaman lazım, diğer çiçekler gibi enayi değil.



NE KADAR OLDU?

Amerika'da kask yasasını protesto etmek için kasksız protesto sürüşüne katılan motosikletçi, motosikletten düşüp öleli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Gece çok geç saat. Eve yeni gelmişim. Annem karşımda. Soruyor "Neredesin sen?" Ben cevap veriyorum. "Bir sor bakalım neredeydim ben?" "Neredeydin sen?", "Bir sor bakalım neredeydim..." 4-5 kere aynı diyalog tekrarlanınca annem iyice kzıyor;

"Sormuyorum işte, sormayacağım!" diye bağırıyor.

Benim de istediğim buydu zaten.