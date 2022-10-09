Sert mizaçlıların çilesi

ÇOCUKLUĞUNDAN beri durup dururken 'İyi misin?' diye soranlara alışmışsındır.

KÖTÜ bir gün geçirdiğini tahmin ederek sana sarılıp duran insanlara da alıştığını düşünüyoruz.

ESPRİ yapmaya ve ortamı neşelendirmeye çalışsan da herkes söylediklerini ciddiye alır. Şaka yapıp yapmadığından hiç kimse emin olamaz.

SÜREKLİ bir sorun olup olmadığını soran mesajlar alırsınız... Gına gelmiştir.

ASLINDA tüm duygular yüzüne aynı şekilde yansır.

GAYET normal göründüğünü düşünsen de aynaya bakınca gerçeği fark edersin.

YENİ arkadaşlar edinmen bir hayli zordur çünkü herkes ilk görüşte "gıcık" olduğunu düşünür.

AMA bir kere arkadaş olunca insanlar farklı yüz ifadelerinin olduğunu da görürler.

BİRİ üzgün olduğunu anlayabiliyorsa onunla gerçek bir arkadaşlığınız olduğunu bilirsin.

POZ verirken ne kadar uğraşırsan uğraş sonuç değişmez. Yüzünde hep aynı ifade vardır.

BİR de başkalarına poz veriyorsan sürekli "gülümse" deyip durmaları yüzünden iyice sinirin bozulur.

G Ü L Ü M S Ü Y O R U M Z A T E N !

BÖYLECE yüzünde oluşan her ifadeyi sorgulamaya başlarsın...

AKŞAMA ne yiyeceğini düşünürken bile birileri gelip neye kızdığını sorabilir.

İYİ misin? Yorgun görünüyorsun. Mutsuz gibisin.

Bana mı kızdın? Ne oldu? Neye sinirlendin?

ASLINDA sert mizaçlı olmak o kadar da kötü değildir. Görenlerin cesaretini kırıp, saçma sapan gereksiz diyaloglara girmekten seni korur.

PARTİLER ya da kutlamalar hem hayatının en eğlenceli anlarını yaşayıp hem de birazdan cinayet işleyecek gibi göründüğün aktivitelerdir.

GERÇEKTEN kızdığında ya da sinirlendiğinde yüz ifadende değişen pek bir şey olmadığı için karşındakinin de kafası karışır.

HOŞLANDIĞIN insan yüz ifadene bakıp ondan nefret ettiğini düşünebilir, flört etmek dünyanın en zor şeyidir...

YİNE de etrafa sahte tebessümler saçarak kendin olmaktan vazgeçecek değilsindir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

YUNAN filozof Hrisippos, aşırı derecede gülmesi sonucu nefes alamaması yüzünden ölmüştür.

Kahkahasının nedeni ne miydi peki? İncirlerini yiyen bir eşek görmesi.



TESPİTLİ YORUM

@SirMuratPL SEVGİLİNİZE veya bir kız arkadaşınıza telefonuma senin fotonu koydum deyin, "Teşekkür ederim" falan demez. Direkt "Hangi fotomu koydun?" der.



NE KADAR OLDU?

Bursa'da bir manavda sivri biber kalmadığını öğrenen vatandaş "Bu nasıl manav?" diyerek domatesler kurşunlayalı 19 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ÇAMAŞIRLARI önce açıktan koyuya, sonra küçükten büyüğe göre sıralayıp asan, bir de çamaşırın renginde mandal takma takıntısı olan annemi gördükçe evlatlık olduğumdan şüpheleniyorum.