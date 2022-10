Falcı replikleri

AY bakamam ben bu fala: Kahveleri içtik, falı kapadık, çevirirken etrafa dökmemek için bin şekle girdik, gerekirse eciş olduk.

Şimdi nereden çıktı bu "Ay ben bakamam bu fala" tripleri.

Bak işte, açıp bakacaksın. Yok, olmaz. İttirirsin bardağı, o geri ittirir. Üçüncü ısrardan sonra hala bakmıyorsa o fala, kahve fincanlarını yıkama vakti gelmiştir.

BURADA bir kısmet var. Bak bak, tam şurada. Ay nasıl görmüyorsun canım, tırnağımın uç tarafına doğru bak: Dünya üzerinde herkesin kahve falında bir kısmet çıkıyor ancak içimizde binlerce yalnız var. Kim baş göz edecek bu insanları? Söylesene bize falcı bacı.

ÇOK göz var sende, ay çok nazar: Herkes herkesi kıskanıyor, ne şirret bir yaşam formuymuşuz biz.

ÜÇ vakte kadar hayırlı haberlerin var: Hangi üç vakit? Üç rekat ya da üç raket de olabilir. Üç gün, üç saat, üç yıl. Kutsal üçlü müdür bu nedir?

SON zamanlarda için kabarmış senin, çok düşünüyorsun: Kahvesini birazcık fazla koyduk diye dertli, gamlı baykuş diye bellediniz bizi. Zaten çok potansiyel değil mi içimizin kabarık kabarık olup sıkılması?

AY bakmayı da bilmem ama bak başkasına söyleme he: Bir fal bakanın paniği:

Çaktırmamaya çalışıyorum, çaktırmıyorum, ay çaktırdım.

Çaktırmadan fal baktığımı çaktırdım.

DİLEĞİN olacak, merak etme: Çünkü o fincanın içindeki tüm telveyi öyle bir aşağı doğru sallıyorsun ki dünya dışı varlıklar dünyada krater açmaya gelmişler diyeceğiz birazdan.

DEVLET kapısında bir işin olacak senin:

Avrupa'ya açılan kapı gibi bu devlet kapısı, herkes gelip bir işini hallediyor. Peki kimse neden sormuyor, devletin kapısı falda ne arıyor?

YOL görünüyor, uzunlu kısalı yollar: Birisi bakkala, ötekisi büyük bir ihtimalle bayramda el öpmeye.

DÜĞÜN gibi bir şey görüyorum, kalabalıklara karışıyorsun: Askere gidiyorum teyze, ne düğünü. Er gazinosu nedir bilmezsin ki sen!

GÖNLÜNDE birisi var senin, yakmışsın abayı: Her gece neler çektiğimi bir ben biliyordum, bir de sen biliyorsun artık. Ağlayan gül, karanlık sokaklar hep en sevdiğim fotoğraflar şu sıra. Güneş müneş beni mutlu edemez şu saatten sonra.

BAŞINA bir talih kuşu konacak, hadi gözün aydın:

Böyle talih kuşu konmaz olsun.

ARKASI dönük, tam göremiyorum şimdi: Allah razı olsun. Suçlu yaklaşık 1.65 boylarında, 70 kilo, kelli melli bir adam.

FALIN fallanmış anam senin: Bu deyimin bir de devamı var ki yazamıyoruz, elimiz klavyeye gitmiyoruz.

Ama güzeldir fal sohbetleri, geyiktir en tatlı haliyle.



