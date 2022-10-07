Erkekleri hayattan soğutan Murphy Kanunu

TIRAŞ olmadan işe gittiğiniz gün üst düzey bir toplantıya girmeniz gerekir.

KIZ arkadaşının statüye önem veren babasıyla tanışmak için en sonunda karar verebildiğin hafta işten atılırsın.

HAYATINDAKİ en iyi kuponu yaparsın, tek maçtan yatarsın.

SEN ideal erkek için tüm gerekenleri tamamlayana kadar tüm ideal kadınlar kapılmış olur.

HAYALLERİNDEKİ gibi bir iş bulursun, askerlikten muaf olman gerekir.

BEDELLİ çıksın diye 3 yıl beklersin, çıkmaz. Tam yapayım askerliği aradan çıksın deyip tecilini istersin, bedelli çıkar.

MAÇI 80 dakika boyunca gözünü kırpmadan izlersin, başından kalktığın an gol olur.

KALABALIK arkadaş grubuyla gittiğiniz oyun salonunda size denk gelen playstation kolu hep bozuk çıkar.

SEVDİĞİN kıza tam da açılacağın o gün sana 'kanka' der.

TÜM pisuvarlar boşken tuvalete giren kişi, sizin yanınızdaki pisuvara konuşlanır.

İŞYERİNDE öğlen yediğin yemeğin aynısını akşam annen ya da eşin de yapmıştır.

TAM otobana bağlanırsın, karın ütü fişini takılı unuttuğunu hatırlar.

HOŞLANDIĞIN kızı yemeğe çıkardığın ilk gün cüzdanı evde unutursun.

FANATİĞİ olduğun takımın derby maçı en yakın arkadaşının düğünüyle aynı güne denk gelir.

Tebrikler :)



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Erkek penguen dişi penguene aşık olduğu zaman, hediye olarak vermek için tüm sahili gezer ve en güzel çakıl taşını arar. Bulduğu çakıl taşını dişi penguenin ayağına serer. Eğer dişi penguen onu alırsa bu evlenme teklifini kabul ettiği anlamına gelmektedir.



TESPİTLİ YORUM

@MisterNobadi Ulan madem çocuklar için göz yakmayan şampuan yapılabiliyor, bizim gözümüzü neden yakıyorsunuz...



NE KADAR OLDU?

ABD'li müzisyen Jksola'nın çocuğuyla beraber Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' şarkısıyla dans ettiği efsane video yayınlanalı 2 AY OLDU



ALKIŞLIYORUM

@akdnzsafak Geçen dükkana bir abi geldi, alışveriş yaptı.

"Abi buyur otur bir çay söyleyeyim" dedim. "Kardeşim hiç oturmayayım, şimdi çalıntı motorla geldik" diyor. Muazzam memleket ya.

@atasozutok Hayatım kayıyor.

Ama aquapark kaydıraklarından kayar gibi kayıyor. Yere çakılana kadar çok eğleneceğim.