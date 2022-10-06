Sadece avukatlar anlar

"NE YAPTIN, BİR DİLEKÇE YAZDIN?!"

Yaptığınız iş sadece 'bir dilekçe yazmak' olarak algılanır.

MÜVEKKİLLERİN büyük çoğunluğu kaybedilen davanın ardından avukatları suçlar.

MESLEK hayatının ilk yıllarında avukatlar kadar sömürülen başka meslek dalı bulmak zordur.

HALKIN muhtaç olduğu bir mesleği icra etmek...

BUNA karşın halkın avukat danışma ücretine soğuk bakması...

TELEFONUN KULAĞA YAPIŞMASI:

Her gün binlerce soruya cevap vermenin üstüne akraba, eş, dost telefonlarının da ardının arkasının kesilmemesi.

NASIL olsa parasını verdim diye müvekkilin istediği saatte araması...

"VERDİK YA PARA, DAHA NE İSTİYORSUN?"

Dava devam ederken çıkan ekstra işler için para istendiğinde işitilen 'Davanın başında verdik ya daha ne istiyorsun?' temalı para tırtıklıyorsun imaları...

OFİSTE çalışsan bir dert, kendi işini kursan başka dert...

İCRAYA GİTMEK:

Başlı başına bir dert. Sanki olayın tüm sorumlusu avukatmış gibi muamele görmek. Zalim, vicdansız damgası yemek, olmadı dayak, hiç olmadı kafaya silah dayanması...

ADLİYELER, dosyalar, duruşmalar arasında yitip giden zaman...

HERKESİN SAVUNMA HAKKI VARDIR:

Bu ilkenin unutulması, suçluyu savunan avukatın da suçlu gibi muamele görmesi. Suçludan çıkarılamayan öfkenin avukata yönelmesi.

DEPRESİF YAŞAM:

Müşterilerin büyük çoğunluğunun dertli, sorunlu insanlar olmasından dolayı sürekli bir mutsuzluk hali. İnsanların dertlerini içselleştirme durumu sebebiyle girilen depresyon.

"SEN DAVAYI KAZAN PARA MÜHİM DEĞİL!"

Ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin muhatabınızın sinirinizi çıkarabileceğiniz biri olmaması...

TOPLUMDAKI AVUKAT ALGISI:

Tüm bunların üstüne toplum sizi çok farklı şekilde algılar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanların yüzde 76'sı gaz çıkardıkları zaman suçu başkasına atıyor.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Kahvaltı yapmaktan daha güzel bir şey varsa o da, vakit sıkıntısı olmadan sevdiklerinle kahvaltı yapmaktır.



NE KADAR OLDU?

Burdur'da kumar oynatılan bir köy evini jandarma basınca, 5 köylü aniden namaza duralı 62 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

SIRADAN bir yürüyüşe çıkmadan önce ne giyeceğine karar veremeyen, aynanın karşısında en az 5 dakika saçını düzelten ve çıktığında erkekler için "Önlerinden geçmeyelim, ümitlenmesinler!" diyen 86 yaşındaki büyükanneme büyük bir alkış. Çok düşünceli ve nazlıdır kendileri.



DOLMUŞTA giderken, rüzgarın etkisiyle dolmuşun önüne uçan boş poşete "Çekil yolun ortasından!" diye bağırıp korna çalan şoföre kocaman bir alkış lütfen.