Gazetelerin kupon verdiği günler

ŞİMDİLERDE komik görünse de bir zamanlar gazetelerin sadece haber kaynağı olmanın dışında da işlevi vardı.

BİR ailenin ihtiyacı olabilecek her şeyi gazete kuponlarıyla edinebilirdin.

HATTA promosyon çılgınlığı öyle bir noktaya ulaşmıştı ki çekilişle ikramiyeler bile dağıtılıyordu.

ANCAK bu işler öyle göründüğü kadar kolay değildi.

Öncelikle kuponu nizami şekilde kesmek şarttı.

MAKAS işaretinin biraz içine girersen geçmiş olsun, biriktirdiğin onlarca kupon boşa gider ve promosyonu alamazdın.

BİR GÜN bile gazeteyi alamazsan geçmiş olsun, mega kupon beklemekten başka çaren kalmazdı.

İDDİALI ürünler için mega kupon genelde çıkarılmazdı. Sabahları gazete bayileri ana-baba günü olurdu.

HERKESİN hayalini süsleyen onlarca şey kuponlarda tatlı tatlı görünürdü.

PROMOSYON ürün tanıtımları günlerce sürer ve ilk kuponun verileceği tarih herkesin beynine nakşedilirdi.

KUPON denince her evde bulunması farz olan ansiklopediler ilk sırada gelirdi.

DÜNYAYI anlamlandırmamıza yardımcı olan kuşe kağıda basılı atlaslar oldukça popülerdi.

EL İŞİ ya da yemek tarifi kitapçıkları da vazgeçilmez ürünlerden olurdu.

Genellikle ev hanımlarına yönelik bu arz, fazlasıyla karşılığını bulurdu.

İNANMASI zor olsa da kuponla daire sahibi bile olabilirdiniz.

Ki o zamanlar ev sahibi olmak her ailenin hayali ve oldukça da pahalı bir işti.

YİNE birçok dünya klasiğiyle de okul kütüphanesi dışında çocuklar kupon toplayarak tanışırdı.

UMRE için dahi insanlar kupon biriktirir ve hayallerine kavuşmayı beklerdi.

TABİİ Kİ kuponlarda çocuklar da unutulmazdı.

MAKET ev için verilen karton özenle kesilir ve ev yapılırdı.

BİR DE evcilik oynamak için mankenler ve onlara ait farklı giysiler olurdu.

ELBETTE teknolojik gelişmeler de takip ediliyor ve promosyonlar ona göre değişiyordu. Databank'lar ilk duyurulan ürünlerden biriydi.

DAHA sonra, henüz yaygın olarak kullanılamayan cep telefonları furyası başladı.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sushi "çiğ balık" demek değil ve hatta her sushide balık bulunmuyor.

Sushi, sirkeli pirinç içeren her yemeğe deniyor.



TESPİTLİ YORUM

@ppandalina 2 aydır sokaktan bir ses geliyor, birisi belirli periyotlarla çığlık atıp (her 3 dakikada 1.5 kere) susuyordu.

Ben de kişinin psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu, ara ara atak geçirdiğini, bu durumun kendisi ve ailesi için ne kadar zor olabileceğini düşünüp üzülüyordum.

Martıymış.



NE KADAR OLDU?

Karadenizli torna ustası "Tek anahtarın açtığı kilidi herkes yapar" diyerek 'Her anahtarın açtığı kilit' icat edeli 35 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Okula yeni başlayan kızım kitaplarından birinde Türkiye haritasını görünce dünyalar tatlısı yorumunu yaptı:

"Aaa baba hava durumu!"

İş arkadaşımın 7 yaşındaki dünya tatlısı kızının dinimize kazandırdığı dua, iş günümüzü renklenirdi:

"Allah'ım ne olur brokoliye alerjim olsun, çikolataya olmasın."