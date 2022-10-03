3-2-1 kayıt!

EVİN içerisinde dört dönüp boş kaset ararsın. Eğer boş kaset bulamazsan fazla dinlenmeyen bir kaseti kurban olarak seçersin.

SONRA radyonun başına geçersin, saatlerce sevdiğin şarkının çıkmasını beklersin.

PARMAKLARIN da kasetçaların tuşlarında olur.

Şarkı çıktığı anda kaydetmek için hazır beklersin.

SONRA beklediğin şarkı başlayınca basarsın kaydet tuşuna! Ama yanlış tuşa basmadığından emin olmak için de 2-3 kere kontrol edersin.

EN çok sevdiğin şarkı radyoda çıkınca da içini tarifi mümkün olmayan bir heyecan kaplar. "Rec" tuşuna basarken elin ayağın titrer.

ETRAF kalabalıksa herkes susturulur o sırada.

Konuşan kati suretle cezalandırılır. Çünkü kasete şarkı çekmek gayet ciddi bir iştir.

SONRA o sırada mutfakta olan annen odaya girip sana seslenebilir ya da radyo programcısı konuşmaya başlayabilir. Sen de odada kasete şarkı çekerken içeriye giren annene, birden dönüp parmağınla sus işareti yaparsın.

HIÇBIR şey olmasa bile radyo kanalının anonsu araya karışabilir: Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda. Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda.

Gözlerimde yaş, kalbimde sızı Unutmadım senii -Bir Sıfır Altı Yüz Altı! İstanbul Eeefem- Unutamadım, unutamadım. Ne olur anlaaa beniii...

HATTA bu anonslar o kadar benimsenir ki artık şarkının bir parçasıymış gibi gelir bize. Şarkıyı orijinal kayıttan dinlediğimizde ve onlar olmadığında sanki şarkı eksikmiş gibi gelir.

KASETLE kalemin sonsuza kadar sürecek dostluğu seni duygulandırmaya yetecektir.

BIR nevi hobi olur artık kaset sarmak. Başa sarmayıp dinleyeceği şarkıya denk getirecek kadar profesyonelleşenler bile olur...

SAĞDAN soldan bulunan rastgele kasetlere çekim yapıldığı için oldukça karma kasetler ortaya çıkabilir.

Metallica'dan sonra Cengiz Kurtoğlu çalabilir.

RADYODAN çektiğimiz her kasetin üstüne muhakkak "Karışık Kaset" yazılır. Karışık Kaset -1, Karışık Kaset -2, Karışık Kaset -3...

AMA nadir de olsa şarkılarının isminin kasetin kabına sıkıştırılan bir kağıda yazıldığı da olur. O kağıtlar eskidikçe değiştirilir.

BIRINE kaset çekip vermekse bir nevi sevgi göstergesidir. İnsanlar sevdiklerini, çektikleri kasetleri vererek anlatabilirler.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ERTELEME maçlarıyla ilgili en ilginç olaylardan biri 1962/1963 sezonunda İngiltere'de gerçekleşti.

5 Ocak 1963'te başlayan Lincoln City-Coventry City maçı yoğun kar yağışı nedeniyle hakem tarafından ertelendi.

İlerleyen günlerde tam 15 kez daha başlayan ve tekrar tekrar ertelenen maçın kalan kısmı maçın başlama vuruşundan tam 66 gün sonra, 6 Mart'ta oynandı ve belki de futbol tarihinin en uzun süren maçını Coventry City 6-1 kazandı.



TESPİTLİ YORUM

@sobalgaz KALABALIK şans oyunu bayisinden kupon tahsil ederken yaşanılan gurur...

Yemin töreninde yaşayamazsın bu duyguyu.



ALKIŞLIYORUM

@haylanpassat 1.sınıftayken biraz sümüğüm akınca sınıftaki bütün kızlar uzaktan işaret edip iğrenmişlerdi benden. Birkaç zaman sonra Mertcan altına işemişti, kızların hepsi gidip teselli etmişti onu. Mertcan yeşil gözlü, beslenmesinde hep muz olan bir çocuktu.

Garibanlık o gün yapıştı üstümüze.

