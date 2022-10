Bunları duyunca uzayın

SANA BIR GÜZELLIK YAPARIZ:

BU sözü duyduğunuzda arkanıza bakmadan kaçın. Çünkü güzelliği size değil kendisine yapacaktır. Karşınızda kazıklamaya müsait biri duruyordur.

KANKA ISTERSEN GEL, AMA SIKILIRSIN:

'GELMENI istemiyoruz' diyor işte. Daha ne yapsın?

ŞU ANDA BIZ NEYIZ?:

HOMO sapiens?

ÖNEMLİ OLAN MÜCADELE ETMEKTİ:

TABİ canım zerre galibiyet arzusu yoktu zaten içinde.

BUNU SAYMIYORUZ BİR DAHA GELİN:

MESELA önümüzdeki milenyumda falan.

BEN DE TAM SENİ ARAYACAKTIM. KALP KALBE KARŞIYMIŞ:

BİR yıldır benim aradığım gün aklına geldi yani öyle mi?

BİZ BU ŞİRKETTE KOCAMAN BİR AİLEYİZ:

...VE birbirimizin arkasından bir sürü kuyu kazıyoruz.

CANIIIM KIYAMAM BEN SANA YAA...:

ACIMADI. Kıydı.

İSTERSEN YARDIM EDEYİM:

-GEL et tabii.

-YAA ederdim de şimdi çok önemli bir işim var, daha sonra kanka inşallah.

KOLTUĞA YASLAN, KENDİNİ BANA BIRAK:

SAÇLARINIZA veda edin.

YA AYNISI GEÇEN DE BENİM DE BAŞIMA GELDİ BİLİYOR MUSUN?:

BILIYORUM canım, bir kere de senin başına da gelmese şaşırırım zaten...

BİZ GELDİK AMA SİZİ EVDE BULAMADIK:

'YALANLAAAR istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin.

Yine de sen bilirsiiin....'

ANNE / BABA OLUNCA ANLARSIN:

'BEN senin yaşındayken...' diye söze girmeden kaçın!

ÇOCUĞUM ZEKİ OLDUĞU IÇIN HİPERAKTIF:

YARAMAZ lan bu! YARAMAZ!

Yerinde durmuyo. Böyle zekilik mi olurmuş.

SEN BU İŞLERDEN ANLARSIN YA:

İŞİ size kilitleyecek. Kaçın!

İNŞALLAH BENDEN DAHA İYİ NOT ALIRSIN:

İÇINDEN inşallah alamazsın diye beddua ediyo. İnanma.

SENİ KIRMAK İSTEMİYORUM:

BİNLERCE parçaya ayırdı...

BEN SENİN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM:

PAÇAYI bir an önce kurtarmazsan en büyük kötülükleri yapacak sana.

BERABER BİR ŞEYLER YAPALIM YAA:

HI hıı! Bir ara... Tabii...



LÜZUMSUZ BİLGIİER

BOZANIN Osmanlı'dan günümüze dek gelmesinde önemli bir etken var: Bozanın öksürüğe iyi gelmesi.

Çünkü geceleri öksürük krizleri arttığı için bozanın geceleri satılması da bu yüzdenmiş.



TESPİTLİ YORUM

@yasinamahasaki ERKEK adam tıraş olduktan sonra berbere eline koluna sağlık deyip kapıdan çıktıktan sonra 'Senin yapacağın işi' diye sitem eder.



NE KADAR OLDU?

Kocasını bıçaklayan kadın "Eve sakız getirdi.

Sakız ayrılık demek.

Benden ayrılmak istiyor" diyeli

13 YIL OLDU



ALKIŞLI YORUM

@dralprslnkilic KALP krizi ile gelen bir hastanın tam tıkalı 2 damarına toplam 4 stent takıp damarlarını açmıştım. Bugün Balıkesirin havası çok iyi geldi: nefes darlığım geçti, ayaklarım artık şişmiyor diye geldi. Bizim de azıcık bir katkımız olmuş olabilir mi?