Erkeklerin klişe tanışmaları

- SENİNLE tanışıyor muyuz ya?

+ Hayır sanmıyorum.

- Tanışalım o zaman, ben Mete.

Gerçekten bravo Mete. Bu nasıl yaratıcılık böyle yiğidim ara beni!

CENNETTEN düşerken çok canın acımamıştır umarım.

Karşı cinse, 'Sen melek olmalısın' iması yaparsam var ya offf, hemen bana aşık olur kesin!

(Olmadı)

FESTİVAL gibisin katılmak istiyorum.

Ben de sana katılıyorum ama gülmekten AHAHAHA...

SENİN gibi bir kızın neden sevgilisi olmaz anlamıyorum.

İşte kritik bir cümle. Bunu söyledikleri zaman hemen boynuna atlayıp 'Evet çok haklısın hadi gel sevgili olalım' diyeceğimizi sanıyorlar sanırım.

ANNEN terörist galiba bomba gibi kız doğurmuş.

Alalım bu arkadaşı emniyete hemen alalım!

- YA sen Eren'i tanıyor musun, hani mühendislikte okuyan?

+ Yoo tanımıyorum.

- Tanışalım o zaman ben Eren.

Eren sen şimdi ne yap biliyor musun? Sessizce arkanı dön ve uzaklaş burdan canım, hadi!

- DAHA önce sizi devirmeye çalışan oldu mu?

+ Anlamadım?

- Hükümet gibi kadınsınız da.

Öyle bir kadınım biliyor musun? Elim de çok ağırdır yalnız, haberin olsun.

- PARDON saatiniz kaç acaba?

+ Sekizi on geçiyor.

- Ne tesadüf benim saatim de aynı. Tanışalım mı?

Bunların bir de saati sorduktan sonra 'Bu saatten sonra benimsin' diyen modeli var ki evlerden ırak!

- MERHABA, bir şey sorabilir miyim? Nasıl başa çıkıyorsun?

+ Neyle?

- Bu kadar güzel ve muhteşem olmakla diyorum nasıl başa çıkıyorsun? :) Başa çıkamıyorum. Senin gibilerle başa çıkamıyorum :(

- HARİTAN var mı acaba?

Gözlerinde kayboldum da.

Profilimde fotoğrafım bile yok. Gözlerime iltifat etmeden bir baksaydın bari!

- BABAN nişancı herhalde.

Beni tam kalbimden vurdun.

Ben vurmadım ama babama söylersem gerçekten vurabilir.

Kalbine değil ama kafana.

- ŞIŞŞŞŞTT :)

- Heyyyy :) - Pısttt :) Bunlar da en gariban grup.

Aklına yazacak hiçbir şey gelmeyince seslenme kelimeleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Cevap olarak, onun anlayacağı dilde, 'bürstttt' ya da 'hoşşttt' yazarsanız bir daha sizi rahatsız etmeyecektir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

JAGUAR markası 1922 yılında İngiltere'de kurulduğunda ilk ismi Swallow Sidecar Company'ydi ve marka ismi SS olarak geçiyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in SS birlikleri çıkınca, bu marka, isim değiştirmek zorunda kaldı.

Son modelleri olan Jaguar'ı tamamen marka ismi yaptılar.



TESPİTLİ YORUM

@5dakkayaaricam BEN bedelli için gittiğimde Barış Pınarı harekatı başlamıştı. Bolu Dağ Komando Tugayı tabii bölük bir anda boşaldı, hepsi hop Suriye'ye.

Biz de anlamsız tribe girip, "Komutanım bizlik bir şey olur mu?" diye sorduğumuzda komutan "Allah ordumuzu öyle aciz bir duruma düşürmesin" dedi.



ALKIŞLIYORUM

BABANNEM namaz kılarken sağ tarafına selam verdi.

Bizim yumurcak sevimli gamzesiyle gülücüklere boğularak, "Aleykümselam babaanne" deyip onu yanaklarından öptü.

Babannem tekrar abdest alıp namaz kılmak zorunda kaldı.

Eh be yumurcak, sen adamı öldürürsün.