Kavga stilleri

AMERİKAN STİLİ:

AMERİKALILAR teke tek dövüşme hastasıdır ve nadiren itişip kakışma olur.

Direkt birbirlerine dalarlar ve sert yumruklarla dövüşürler.

Genelde taraflardan biri yere düşüp, ölüme yakınsadığı zaman ayırmayı tercih ederler.

ALMAN STİLİ

AMERİKAN stili ile benzerliği kalabalık bire grup içinde olsanız dahi teke tek dövüşüyor olmanızdır. Bu stilde itişme kakışma bolca vardır buna karşın sert darbeler almanız da söz konusu.

RUS STİLİ:

EN kompleks kavga stili Ruslar'a aittir. Rusya'da çok sık karşılaşılan sarhoş kavgasıdır.

Bu kavgaların neden çıktığı, kavgada kimin kimi dövdüğü asla belli değildir. Daha ziyade insanlar eğlenmek için bu kavgaları ayırmaz. Tarafların birbirlerine zarar vermelerine imkan yoktur.

İTALYAN STİLİ:

DAHA planlı programlı kavga biçimidir. Lise yıllarında gördüğümüz 'Çıkışta bekle' tarzı kavgalar İtalyan stilinin özetidir.

Taraflar haberleşir, randevular verilir ve mekanda kavgaya tutuşulur.

KANADA STİLİ:

KANADALILAR kavga seven bir millet değil. Daha ziyade ağız dalaşı, itip kakma, bir iki yumruklaşma hepsi o.

İNGİLİZ STİLİ:

HOLİGANLARIN kanlı ve ölümlü kavgalarını saymıyoruz çünkü bunun adı kavga değil, hayvanlık. Daha normal çerçevedeki kavgalarında yine belli mekanlarda buluşup, taraftarlar önünde, kayıt altına alarak dalaşmak makbul.

HİNT STİLİ:

'KİM kime dum duma' lafı Hint stilinin özeti adeta. Kim kime vuruyor, ne için kavga ediliyor, kim kimden belli değil.

Önünüze gelene vuruyorsunuz, elinize geçeni birinin kafasına indiriyorsunuz ve kavga her geçen dakika yeni katılımlarla çığ gibi büyüyerek ilerliyor.

ARAP STİLİ:

ARAP stilinde de bir karışıklık söz konusu ama burada taraflar daha keskin çizgilerle ayrılmış durumda.

Kadın erkek fark etmiyor, Arabistan'da kavga oldu mu kadın erkek tam olarak eşit.

VE TÜRK STİLİ:

EN baba, en kombo dövüş stili Türkler'e ait. Her milletten kavganın iyi yanlarını almışız üstüne fantastik öğeler ekleyerek servis ediyoruz



LÜZUMSUZ BİLGİLER

NÜFUS cüzdanlarına eskiden kafa kağıdı denmesinin sebebi ilginç!

1863'te çıkan ilk nüfus cüzdanları biraz ağırmış ve bu yüzden fesin altında taşınırmış, hatta fesin içine dikildiği de olurmuş.

Bu yüzden kafa kağıdı olarak anılmaya başlamış.



TESPİTLİ YORUM

@uzulduktenoldu 101 oynuyoruz, babam "Sen baya biliyosun bunu haa!" diye şaşırdı. Bu adam cidden okula ilim öğrenmeye gittiğimi zannediyor galiba!



NE KADAR OLDU?

Seren Serengil "Annem hakikaten çok kaliteli sanatçı annesi" diyerek 'sanatçı anneliği' kavramını dünyaya armağan edeli 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

DIRDIR ettiği gerekçesiyle yengeme çemkiren abim, "Bu evde kafamı dağıtamıyorum abi, dağıtamıyorum!" diye bağırınca yengem eline geçirdiği bibloyla üstüne yürüyor:

Sen bana kafamı dağıt de yeter ki!

Ben dağıtırım ki kafanı!