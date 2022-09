Kendini çok sanan megalamonlar

YAPTIKLARI şey takdire şayan olsun olmasın, her an her saniye övülmek isterler.

İNSANLAR onlar için merdivenin en tepesine çıkmak için kullandıkları bir basamaktan ibarettir.

Makam, mevki uğruna kimseyi tanımayıp sizi bir araç olarak kullanırlar.

DÜN söylediği cümleler bugün söylediklerini tutmaz ki bunu kendilerinin de bilmesine rağmen bu tavrını sürdürmekten çekinmezler.

Öyle söylememiştir, biz anlamak istediğimizi anlamışızdır. Yerse...

KONUŞURKEN, yürürken bile kasılırlar; sanki küçük dünyaları ben yarattım havasındadırlar.

GÜCE sahip olduklarında hiçbir zaman yetinemez ve hep daha fazlasını isterler.

İsteyin bakalım, daha nereye kadar...

AŞIRI hırslıdırlar, bu hırsları yüzünden en yakın olduğu insanlarla bile rekabete girişirler.

SÜREKLİ bir şikayet halindedirler, işler yolunda gitse dahi durduk yere bir sorun çıkarma eğilimindedirler.

KENDİ aptallıklarını başkalarına yıkmaya çalışırlar, çünkü kendilerinin hata yapmayacak kadar mükemmel olduklarına inanırlar.

TEVAZU gösterip yaptıklarını alttan aldığınızda daha fazla üzerinize çıkmaya çalışırlar.

EN küçük bir kusurunuzu gördüklerinde bunu büyütüp dillendirmekten zevk alırlar.

İSTİSNASIZ her zaman kendilerinin haklı olduklarını iddia ederler.

Haksız olduklarını anlasalar bile lafı evirip çevirip haksız olduklarını kabullenmek istemezler.

KARŞISINDAKİ insanları küçümsemek için her yolu kullanırlar; ırkçılık, istismar, cinsiyetçilik yapmak onlar için normalleşmiştir.

NE kadar güçlü olsalar da bir gün o gücü kaybetme korkusundan geceleri rahat uyuyamazlar.

ETRAFINDAKİ insanları aynı fabrikadan çıkmışlarcasına bir kalıba sokmak için her yolu denemeyi mübah görürler.

AMA bilmezler ki bir insan kendini ne kadar çok yüksekte görüyorsa aslında o kadar alçaktadır.

Ve en sonunda gün gelir devran döner, yaptıklarının bedelini bir bir öder.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kırmızı ve sarı kartın tarihi aslında oldukça yeni. 1970'li yıllara kadar hakemler oyunda futbolcu attıkları zaman kararlarını o futbolcuya sözlü iletiyordu.

1966 Dünya Kupası İngiltere- Arjantin çeyrek final maçında hakemin kimleri oyundan attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı ve hakem de maç sonuna kadar kararını net şekilde ortaya koymadı.

Bunun üzerine İngiliz Hakem Ken Aston, trafikteki 'sarı ışık' (uyarı) ve 'kırmızı ışık'tan (dur) ilhamla hakemin kararını herkese anında gösterebileceği kart uygulaması fikrini ortaya attı.

Bu fikir kabul gördü ve ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulamaya kondu. Ancak o turnuvada kimse kırmızı kart görmedi.

1974 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören Şilili Carlos Caszely, futbol tarihinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.



TESPİTLİ YORUM

Para kazanmaya başladığım günden beri borcum var...



ALKIŞLIYORUM

Çözülen ayakkabısını bağlamak için ilk bulduğu yüksekliğe ayağını dayayan ve akabinde yürüyen merdivenden bir üst kata yüzükoyun çıkan kişi karım olur!