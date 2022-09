Anlat, sen seversin yalanı!

HAYATINIZDAKİ insanın ilk yalanını yakaladığınız zaman ona bir şans daha vermek istersiniz.

Hiçbir zaman onun yalan söyleyeceğini düşünmemiştiniz çünkü.

ZAMAN içerisinde bu yalanların bir tane ile sınırlı kalmadığını anlarsınız.

Her an yeni bir şeyle karşı karşıya kalırsınız.

HER zaman anlayışlı olmaya çalıştığınız bu süreçte siz alttan aldıkça her şeyin daha da karmaşık bir hale geldiğine tanık olursunuz.

İyi niyetli davranmaya çalıştıkça aslında bunun hiçbir işe yaramadığını görürsünüz...

YAKALADIĞINIZ yalanlar her zaman inkarlarla ya da bahanelerle savunulmaya başlanır.

Bu bahaneler o kadar inandırıcı bir şekilde yapılır ki, ilişkinizi kurtarabilmek için hep bir şans daha verirsiniz.

HİÇ DE tarzınız olmayan kıskançlık durumları içerisinde bulursunuz kendinizi.

Bir noktadan sonra kendinizi sorgulamaya başlarsınız.

SİZ tamamen güvene dayalı bir ilişki isterken karşılaştığınız tablo ise büyük bir kayıptan ibarettir.

Verebileceğiniz her duyguyu vermiş ve çabalamışsınızdır ama bazen bunlar da işe yaramaz.

HER geçen gün biraz daha paranoyaklaşmaya başlarsınız.

Sürekli kafanızda soru işaretleriyle gezersiniz.

BİR noktadan sonra kırılan güveni yerine getirmenin çok zor olduğunu fark edersiniz.

Artık 'Hiç yapmam' dediğiniz şeyleri yapmaya başlarsınız.

BİR yandan ona güvenmek isterken bir yandan da kafanızdaki soru işaretleri yüzünden geceleri uyku uyuyamazsınız.

Günlük hayatınız da bu durumdan etkilenmeye başlar.

TÜM yalanların ardından, arkada korkak, ürkek ve paranoyak bir insan olarak siz kalırsınız.

Olan yine size olur anlayacağınız...

HER şeyin bir yalandan ibaret olup olmadığını anlamaya çalışırken bulursunuz kendinizi.

Eğer ki, kırılan güven duygusunu toparlayamazsa ne yazık ki bu ilişki kötü bir şekilde bitmeye mahkumdur.

Geçmiş olsun...



