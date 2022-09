Benim başım kel mi arkadaş!

ÇEKİLEN fotoğraflara bakarken, gözün ilk iş kafanın üstüne doğru kayması.

UZUN ya da sık saçlı birisini görünce bünyeyi kaplayan kıskançlık. "Neden ben Allahım, neden ben!" isyanı.

KAPALI mekanlarda bile şapkasını çıkarmayan birini görünce durumu hemen anlamak.

KIŞIN kafanın tepesinin üşüdüğü zamanlarda aniden gelen "Ben bir kelim" hissi.

ESKİ fotoğraflara bakınca bünyeyi kaplayan hüzün.

"Gözümde canlanır koskoca mazi..." hissi.

DÜZENLİ aralıklarla saç ektirme konusunu gugıllama, fiyatlarına göz atma.

SAÇ ektirmiş bir tanıdığı görünce hissedilen aldatılmışlık duygusu.

GAZETELERDE, dergilerde çıkan "Kelliğe çare bulundu" haberlerini her seferinde büyük bir ümitle tıklamak.

BERBERİN artık "Nasıl olsun?" sorusunu sormamaya başlaması.

ARA sıra yoklayan "Sıfıra mı vurdursam acaba" düşüncesi.

KEL erkekleri daha seksi bulduğunu söyleyen ünlü kadınların röportajlarını okurken buruk bir şekilde gülümsemek.

KEL ve yakışıklı ünlü görünce hafif ve geçici bir rahatlama duygusuna kapılmak.

BAZEN saçsız olduğunu unutup aynada kendini görünce bir anda kellikle yüzleşmek ve kendine yabancılaşmak.

İÇİNDE 'kel' kelimesi geçen atasözler ya da deyimler yanında zikredilince gelen hoşnutsuzluk.

BABA kelse, aktardığı o gözü çıkmayasıca genler yüzünden içten içe ona kızıyor olmak.

HELE kel kafaya şakasına atılan şaplak, hele "Çat çat çat, kel Behzat" şakaları...

PLAJDA güneş kremini artık kafanın tepesine de sürmek gerektiğinin fark edildiği o an!

KELTOŞ kelimesine karşı aşırı hassasiyet.

SAÇ kurutma makinesi, tarak, jöle gibi şeyleri görünce gelen mutsuzluk.

Evet bütün bunları son yıllarımda çok yaşadım. Ama tabii ki her kelin hayali olan saç ektirmeyi en sonunda gaza gelerek yaptırdım. Yaptırmadan önce elbette korkularım vardı.

Ben de araştırdım ve karşıma yukselenhair.com çıktı. Gittim, konuştum, yaptırdım, beyin bedava. Ekip çok önemliymiş arkadaşlar. Operasyonum müthiş eğlenceli geçti. Bütün korkularım tırt çıktı. Bu yüzden huzurlarınızda burdan Yüksel Tunç ve 'yukselenhair' saç ekim ekibine çok teşekkür ediyorum.

Eğer dünürseniz benim selamımı iletin.



