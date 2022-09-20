En çok hangi yalanlar söyleniyor?

AREDA Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "En sık söylenen yalanlar" araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde 21,1 ile "Ben asla yalan söylemem" oldu.

İşte anket sonuçlarına göre en çok söylediğimiz yalanlar:

Araştırmada "En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?" sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

YÜZDE 21,1 ben asla yalan söylemem...

YÜZDE 16,5 telefonum sessizdeydi...

YÜZDE 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum...

YÜZDE 10,3 söyle kızmayacağım...

YÜZDE 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil...

YÜZDE 6,0 İngilizce biliyorum...

YÜZDE 4,5 üzerimde nakit yok...

YÜZDE 4,0 önemli olan ruh güzelliği...

YÜZDE 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı...

YÜZDE 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.

YÜZDE 10,6 diğer olarak belirlendi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

NIKOLA Tesla, akıllı telefonları tam 100 yıl önceden tahmin etti.

Nikola Tesla, 1926 yılında yaptığı bir röportaj esnasında şu sözleri söyledi:

Mesafeden bağımsız olarak birbirimizle anında iletişim kurabileceğiz. Sadece bu değil, televizyon ve telefon aracılığıyla, binlerce kilometrelik mesafelere rağmen birbirimizi yüz yüzeymişiz gibi mükemmel bir şekilde görüp duyacağız.



TESPİTLİ YORUM

@sonat_isik Kadın: İsminin anlamı ne?

Ben: Klasik müzik terimi güzel.

Kadın: İsminin anlamı ne?

Ben: Beethoven'ın bir parçası.

Çok güzel.

Kadın: İsminin anlamı ne?

Ben: Ludwig Van Beethoven'ın Moonlight Sonata isimli parçasından esinlenme.

Erkek: İsmin anlamı ne?

Ben: Babam 6'lıda yatmış o gün.



ALKIŞLIYORUM

İşyerinde, odasının boş olmasından faydalanıp gizlice odasına girdiği arkadaşını korkutmak için bir sütunun ardına saklanıp sessizce onu bekleyen, odaya girdiğini anlar anlamaz da "Böğööeeee!!" diye bağırarak üzerine atlayan bana gelsin. Zira odaya giren kişi son derece yağlı müşterilerimizden muhterem bir hanımefendiymiş.

Kendisi ayılana kadar geçen o yirmi dakikada neler çektim bir ben bilirim.