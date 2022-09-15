Kadınlar neden uzun yaşar?

KADINLAR gözleriyle daha geniş bir renk skalasını görüyor. Sadece daha fazla renk ismi bilmiyorlar, aynı zamanda çok ince renkleri ayırt edebiliyorlar! Ayrıca kadınların renk körü olma ihtimali düşüktür.

KADINLARIN dillerinde erkeklere kıyasla daha fazla tat tomurcuğu bulunur. Hamilelikte de normalden daha yoğun tat alırlar.

KADINLARIN koku soğancığında daha fazla beyin hücresi vardır. Beynin bu kısmı kokuya odaklıdır ve bu da kadınların erkeklerden daha iyi koku aldığına işaret eder.

GENEL olarak kadınlar erkeklerden daha düşük tansiyona sahipler.

ORTALAMA olarak, kadınların gözbebekleri erkeklerden daha büyük.

ERKEKLER kilo aldıklarında direkt karna giderken, kadınların yağları hamilelikte üreme organlarını ve bebekleri korumak için kalça ve karın bölgesinde depolanır.

TESTOSTERON erkek hormonu olarak düşünülse de, kadın vücudunda da küçük miktarlarda salgılanır. Diğer şeylerin yanı sıra, sağlıklı kemikler için ihtiyaç duyulur.

ÖSTROJEN hormonu sayesinde kadınların bağışıklık sistemi erkeklerden daha güçlüdür. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşama sebeplerinden biri de bu olabilir.

KADIN vücudu, erkeklere göre daha esnektir. Bunun sebebi hamileliğe uygun olan yapılarıdır.

ÇOĞU kadının memeleri asimetriktir. Yapılan çalışmalara göre, çoğu kadının sol memesi sağ memesinden daha büyük.

KADIN beyni, erkek beyninden az oranda küçük olsa da bu daha az zeki oldukları anlamına gelmiyor. Hatta, daha küçük beyin daha fazla bağlantı sağlıyor. Yani daha fazla gri madde ile beyaz madde demek.

KADINLARIN beyni daha küçük detayları hatırlamaya uygundur. 2019 yılında Karolinska Kurumu'nda yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar bir şeyi nereye koyduklarını ya da birinin konuşma sırasında ne söylediğini hatırlamakta daha iyiler.

KADINLARDA erkeklere göre daha fazla diş çürüğü meydana geliyor. Bunun sebebi sürekli değişen hormon seviyeleri ve daha az tükürük üretmeleri olabilir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kediler insanları ödüllendirirler. Bazı davranış bilimcileri, kedilerin bize ölü hayvanlar getirmesinin nedenlerinden birinin, insanların kedileri tembel varlıklar olarak görmesi olduğunu düşünüyor. Kediler de insanlara tam aksini kanıtlamak için ölü hayvanları sahiplerine getiriyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@cokkonusurumki Yeni evlenenlere sarı saç güncellemesi geliyor bir anda. Yakışan da yakışmayan da hevesten midir nedir saçlarını sarıya boyatıyor.



ALKIŞLIYORUM

Annemle markette bir kadınla karşılaşıyoruz. Annemle birbirlerine samimi bir şekilde selam veriyorlar. Hal hatır sorma faslında ikisinin de yüzündeki gülümseme donuyor. Sohbeti kısa kesip mesafeli bir şekilde ayrılıyorlar. Anneme açıklama bekleyen surat ifadesiyle bakıyorum, açıklıyor; "Biriyle karıştırdım!" Belli zaten öteki de karıştırmış. Sonra ben gülüyorum diye alınganlık yapıyor canım annem.