Toksik erkek davranışları

ÇEVRESİNDEKİ herkese kaba davranıp, size karşı kibar davranıyorsa bu sizi yanıltmasın. Zira bu tavrı sizin özel olduğunuz anlamına gelmiyor...

EĞER başka birini sizinle aldatıyorsa, zamanı geldiğinde sizi de başka biriyle aldatır.

EĞER sürekli eski sevgililerini suçluyor ve onlara 'deli' diyorsa, durun ve tüm ilişkilerdeki ortak sorunu bulun...

UZUN süreli bir ilişki istiyorsanız, her şeyden şikayet edip etmediğine ve her durumda 'mağdur' kişinin o olup olmadığına dikkat edin...

EĞER birisi kendisinden daha üst konumda olan birinden bir şey isterken çok kibar davranıyorsa...

KENDİ arkasını toplayamıyor ya da en basit ev işlerini dahi yapmıyor hatta bununla kalmayıp yapamadığını iddia ediyorsa...

SİZİN sınırlarınıza saygı duymuyor ve 'O kadar da önemli değil' tepkisini veriyorsa...

EĞER bir erkekle dört aydan fazla uzun bir süredir çıkıyorsanız ve sizi hiçbir arkadaşıyla tanıştırmadıysa, sizi ciddi bir ilişki olarak görmüyor demektir.

EĞER bir erkek iş bulamamasından parasının olmamasına kadar kendi dışında her şeyi suçluyorsa, uzaklaşın...

YANLIŞ bir şey yaptığında özür dilemiyorsa...

CİNSEL ilişki konusunda henüz hazır olmadığınızı belirtmenize rağmen ısrarcı davranıyorsa...

BİR konuda haksız olabileceği gerçeğini kabullenemiyorsa...

Düşüncesinin yanlış olduğu söylendiğinde çok çabuk sinirlenen erkekler görüyorum...

TELEFONUNUZU sizden izinsiz karıştırıyor ve mesajlarınızı kontrol ediyorsa...

DIŞARIDA koluna çarpan adamı bile dövmekle tehdit ediyorsa, ama gerçekten savunması gerektiği bir konuda sessiz kalıyorsa...

KARŞI cinsten biriyle konuştuğunuzda sinirleniyor ve aşırı kıskançlık yapıyorsa...

İleriki zamanlarda sizi daha da kısıtlamaya çalışacaktır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bu gerçek sizi oldukça şaşırtabilir. Su, oldukça değerli ve sınırlı bir kaynak olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebat üyeleri kendi idrarlarını kullanarak suyu mümkün olduğunca geri dönüştürüyorlar.

Su geri dönüşüm süreci yaklaşık 8 gün sürüyor.

Astronotlar bir yıllık görev boyunca 730 litreye kadar geri dönüştürülmüş idrar ve ter tüketebilirler.



TESPİTLİ YORUM

@Morripek Bu erkeklerin benzincide hızlı hızlı arabadan inip pompacıyla konuştuktan sonra aniden kapıyı açıp "Bir şey istiyor musun?" diye sormalarına çok gülüyorum, he istiyorum çuklat al bana.



ALKIŞLIYORUM

@husqiiii Hanım salonda uyuyakalmış, yorgan getirdim üstünü örterken dizimle bir vurdum uyandı, "Aa ne kadar tatlısın" diyor.

İyilik yapıp denize atacak kadar enayi değiliz çok şükür.