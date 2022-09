Biz de bir zaman ilkokulluyduk

KENDİNİ en çılgın hissettiğin an. Peki 0.5 ucu olan var mı?

PEKİ okul yönetimi tarafından yasaklandığı için ekstra lezzetli olan meybuzlardan yemeyen var mı?

YA DA emzik şekerlerden?

Hayır görüntüsü de saçmaydı, amacımız neydi ki?

RESİM dersleri standart (boyamayan) pastel boyası...

ZAMANLA zaten kafamıza oturacakken bir gecede ezberlememiz beklenen çarpım tablosu.

FASULYEYİ pamuklara sarmalayıp sarardık.

Ne heyecanlıydı; ama beklemesi...

FASULYENİN sayılan cinsi vardı bir de...

AL işte zenginlik itemi:

Arı maya desenli kokulu silgi.

Sildiği yerlerde yeşil izler bırakan fakirler de buraya...

BÜTÜN annelerin en güzel yemekleriyle bize gerçek bir ziyafet yaşattığı;

'Yerli Malı Haftası'.

Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı.

BİTMEK bilmeyen okul panosu hazırlıkları.

OKUL panosunun kaybolan iğnelerinin başrol oynadığı sihir gösterileri.

TARİHTEKİ ilk hesap makinesi olarak abaküs.

Sahi bununla nasıl hesap yapıldığını anlayan, hatta bayağı böyle öğrenen falan var mı?

SELAM size Aliler, Ayşeler, Işıklar, Yüceller, İpekler...

YETERİNDEN fazla ağır olan sırt çantasına ilave olarak: Beslenme çantası ve yancısı matara.

KESMEK dışında her şeyi yapan tasarım harikası makas...

DAHA ilkokuldayken birikime önem veren çocuklar olduğumuzun göstergesi olarak: Silgi tozu.

BİR DE bütün bu maddeler yetmiyormuş gibi sınıfa kalemtıraşın babasını getiren çocuk, seni de unutmadık.

VE son olarak hesap makinesiyle yazı yazarak muhteşem bir keşif yaptığımızı zannettiğimiz o kısacık an.



