Eniştelerimiz onlar

KAHVERENİ pantolonlarının üzerine taktıkları siyah kemerleri, dünyanın yörüngesini iki tur çevreleyebilecek uzunluktadır.

ANAHTARLIKLARINI, tehlikelere karşı sağlam bir tutum sergilemek için siyah deri kılıflı telefonlarını bu kemerde taşırlar ya da mutlaka dünyaları sığdırabilecekleri bir el çantaları vardır.

MUTLAKA ticari araç kullanırlar.

GÜNDELİK hayatın koşuşturmasından kaçarken kendilerini buldukları yer 3'lü çekyatlarıdır.

BİR ilkyardım seti olarak, ticari araçlarının arkasında mutlaka telli mangal vardır. Favorileri tavuk kanat+biber+domatestir.

HER konuda fikir sahibi olan eniştelerimizin toplumun öncüleri olarak inşa ettikleri bir kurum dahi vardır:

Bacanaklık...

OLAYLAR karşısında sinirleri aniden gerilebilir, normal bir insan türünden çok daha fazla agresyon salabilir bünyeleri. Dillere pelesenk olmuş "Tutmayın küçük enişteyi" sözünün hakkını verirler.

"ÇİZGİLİ penye enişte tişörtünü" literature sokmuşlukları ve dolayısıyla modaya yön vermişlikleri vardır.

AKRABA olmak için kan bağına ihtiyaç duymadığımız bu güruh, aile toplantılarının ilk gözden çıkarılan üyeleridir.

AİLE bireylerinin başını belaya sokmak konusunda bir devri kapatıp bir devri açacak kadar kudretlidirler.

ENİŞTELER birleşip bir ülke kursalar başkenti muhakkak "Hallederiz" olurdu.

"ENİŞTE göbeği" çok yaygın bir anatomi tabiridir ve magma soğuduğundan beri varolmuştur.

ATASÖZLERİ bile onların durumunu tescillemiştir: Bayram değil, seyran değil; eniştem beni neden öptü?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ARAŞTIRMALARA göre, eğer gün içerisinde 4 saat boyunca yemek pişirmek, bitki sulamak, evi süpürmek gibi işler yaparak hareket ederseniz, kalp krizi geçirme riskinizi neredeyse üçte iki azaltmış olursunuz



TESPİTLİ YORUM

@chocolamino ANNEMLE babama sürpriz yapmak için düğün kasetlerini düzelttirdim...

Gerçekten çok kötü gibi bir fikirmiş; düğündeki herkes ölmüş, sabahtan beri Fatiha okuyoruz.



NE KADAR OLDU?

Dünyada "canlı bombanın" tekme tokat dövüldüğü tek yer Adana olalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞIM, tamam; insaniyetlik namına kırmızı ışıkta beklerken, yanımızdaki arabanın kapısının açık kaldığını adama söylemiş olabilirsin.

Adamın Japon olduğunu görünce el kol işaretiyle anlatmaya çalışmış olabilirsin.

Ama anlamayınca adama küfredip, bir de niye küfürü de el kol işaretiyle anlatıyorsun?

Sonra sana polis der işte "35 ... ..., el kol hareketi yapma elin gavuruna!" diye.