Doktorların dile getirmediği şeyler

SORDUKLARINDA milyon tane rahatsızlık sayılması.

İLAÇLAR hakkında doktorlardan daha çok bilgimiz olduğunu sanmamız.

RANDEVUDAN önce temizlenmemek.

SEMPTOMLAR hakkında yalan söylenilmesi.

AMELİYATTAKİ doktorlar hakkında yakınılması.

GERÇEKTEN aptalca sebeplerden yaralanıp doktora gidilmesi.

SİZDEN istenilen numuneyi verilen kap dışında bir şeyde getirmeniz.

RANDEVUYA geç gidilmesi.

YA da hiç gidilmemesi... En azından arayıp haber verilebilir.

RESEPSIYON çalışanlarına kaba davranılması.

ÇOCUKLARINIZI aşıya götürmemeniz.

HASTA olmadığınız halde rapor istemeniz.

İLAÇLARI doğru ve zamanlı kullanmama.

DOKTORUN ofisinden bir şeyler çalınması.

SOĞUK algınlığına ısrarla antibiyotik istenmesi.

DOKTORUN eşyalarıyla oynanması.

HASTANE, klinik dışında gördüğünüzde sürekli bir şeyler sormanız.

HABERLERDE internette gördüğünüz şeyler yüzünden nadir bir hastalığa yakalandığınızı düşünmeniz.

KONU çocuklar olunca mahremiyet tanımamak.

ONLARA bağırmak ya da tehdit etmek.

SON olarak, doktora gitmemek.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Hünerli Deniz Kedisi Simon" savaşa katılıp Dickin Madalyonu almış tek kedidir.

Dickin Madalyonu savaşta yer alan hayvanlara verilen bir rütbedir.

İngilizlerin HMS Amethyst gemisine Hong Kong'da 1948'de gizlice sokulan Simon, Kraliyet Gemisi ve Çinli Milliyetçilerle yapılan savaşta gemide herhangi bir kemirgen olmamasını sağladı.



TESPİTLİ YORUM

@onurozsumbull AŞIK olan bi arkadaşıma aşık olduğunu nereden anladın dediğimde 'Kriterlerimi unuttum, hayallerimin hedeflerimin sadece içinde o da varsa gerçekleşmesini istediğimi fark ettim' dedi.. Belki de aşkın en güzel tariflerinden biri.



NE KADAR OLDU?

Türkiye Ordu Milli Takımı, Amerka Ordu Milli Takımı'nı 19-0 yeneli tam 63 YIL OLDU