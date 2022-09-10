Eşlerin yatak sıkıntısı

BAŞLIĞI okuyup da aklınızdan kötü bir şey geçmesin. Bence okuyun öyle değerlendirebilirsiniz.

Deli uyuyan o adamların kolları yok mu? Resmen suratınızı yumruklarlar gece vakti...

Uykunuzun en tatlı anında hayvan gibi uyandırılmak çok can sıkıcı olabiliyor...

Nefes alıp verirken partnerinizden çıkan o ağız kokusuna ne demeli... Öfffff!

Üzerinizden battaniyeyi alıp kendi üstünü örten canlılar da var...

Üstüne üstlük elektrikli testere gibi yüksek oktavdan horlama sesi de geliyorsa...

Kimisi de sizi resmen yataktan iter.

Partnerinizin yatağı tek kişilikse ve zar zor sığıyorsanız...

Pazar sabahı partneriniz alarmı sabahın 9'una kurmuşsa tokatlayasınız gelir.

Uyumak için uygun pozisyonu bulamamak da ayrı bir sıkıntı...

Bazı insanların elleri ayakları da buz gibi oluyor. Size dokundukça üşüyorsunuz...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kuzgunların adalet kavramı insanlarınkinden daha gelişmiş!

Birlikte yaşayan kuzgunlar yemek buldukları zaman aralarında eşit olarak paylaşıyorlar.

Eğer bir kuzgun kendisine düşen paydan fazlasını aldıysa, diğer kuzgunların, fazla yemek yiyen kuzguna olan güveni azalıyor ve o kuşla yardımlaşmayı bırakıyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@elimdetuzluk Misafir kalınan evde koltuğa serilirken 'Hiç çarşafa gerek yok valla' diye incelik yapmayın lütfen.

O nevresim koltuğu sizden korumak için.



NE KADAR OLDU?

Avustralya'da bir işletmeci, büyük beyaz köpek balıklarının heavy metal müzik dinledikleri zaman sakinleştiklerini keşfedeli 13 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Hecelerden kelime üretmeye çalışıyoruz.

"Za, ze..." derken sıra "zı"ya geldi. O an bulamadım bir kelime, "zırt" dedim.

Anlamayanlara açıklamaya çalışıyordum, "Bir anda oluveren şeylerin çıkardığı ses..." diye, o sırada bomba geldi, dağıldım:

"Öğretmenim, osuruk yani!"