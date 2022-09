Aldatılmanın iyi tarafı

ALDATILMANIN sizde hasar yaratabilmesi için öncelikle bunu fark etmeniz lazım. Baştan kazanansınız. Sonuçta fark etmek bir katma değerdir.

BİR aldatılma hikayesinde aldatan taraf değilseniz her türlü haklısınızdır. Ee haklı olmak da çok güzel bir şeydir.

HAYATINIZDAKİ bütün diğer sıkıntıların hırsını aldatan taraftan çıkarabilirsiniz.

ALDATAN insan zaten kalleşin önde gidenidir.

Aldatılmak beraberinde size ondan kurtulmak için şans verir.

ONUN hep alttan aldığınız hatalarını tekrar masaya yatırmanıza yardımcı olur. "Zaten sorumsuz itin tekiydi."

SADECE ondan değil, kendi sorunlu yanlarınızdan da kurtulma şansı verir.

Ay resmen özgürleşirsiniz.

BIR kere aldatılan biri olarak her zaman aldatılabileceğinizi bilir ve ona göre yaşarsınız.

ALDATANIN hayatını ona zindan etmek için harika bir zaman aralığınız oluşur.

Ay resmen cennet.

HAYATLA ilgili harika bir aydınlanma yaşarsınız.

Yüzünüze renk gelir.

BIR süredir içinizde tuttuğunuz, neredeyse sizi verem edecek olan bazı duygular kolayca dışarı taşar. Resmen terapi!

OYUNUN kurallarını öğrenirsiniz. Demek ki neymiş, öyle hemen güvenmemeliymişiz.

İNSANLARI tanımaya daha çok zaman ayırırsınız.

Önce tanıyıp sonra sevmeyi öğrenirsiniz.

SON olarak en zevkli tarafı; o güne kadar yaptığınız tüm yanlışları aklarsınız!

NE çıkarttığınız kavgaların, ne söylediğiniz yalanların ne de onun ailesine karşı kabalıklarınızın lafı olabilir, sonuçta aldatmadınız! O aldattı o! onedio.com



