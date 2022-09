En gıcık insan modelleri-2

KİBARLIK faşizmi:

Allah'ım ne kadar nazik, hep sizli bizli, her cümlede bir 'Özür dilerim'… Böyle ultra nazik insanların iç daraltıcı, hayattan bezdirici bir yanı vardır.

Yanında küfür etmek, lafını kesmek falan istersiniz.

DİŞLERİNİ tıslatanlar:

Önce bir ihtiyaçla başlamıştır, sonra tike dönmüştür. Boş bulundukları her anda dişlerinin arasını tıslatarak öttürürler.

Onlar farkında değildir ama etrafındakiler bir süre sonra sadece o sesi duymaya başlar.

KUYRUĞA kaynayanlar:

Sanki bekleyenler insan değil, bir bahane bulup kuyruğun önüne kaynayanlar en gıcık insan tipi sıralamasında üst sıralara oynar. En fenası, laf ettiğinizde hem suçlu hem güçlü modeli size bağırması, haklıymış rolü yapmasıdır.

CEBİNDE akrep taşıyanlar:

Bir yere gidilir yemek yenir.

Siz ne kadar "Mümkün değil, ben ödeyeceğim"ciyseniz, o "Eyvallah o zaman"cıdır. Bir, iki, üç tamam da, her buluşmada cebine akrep koyup gelen adamdan, kadından yavaştan uzaklaşmak gerek.

HAYATIMIN şeysi:

Her okuduğu kitap hayatının kitabıdır, her dinlediği grup hayatının müziğidir. Geçen hafta hayatında gördüğü en güzel kasabaya gitmiştir. Her şeyden çok kolay etkilenir, çok fazla büyülenirler. En sonunda karşısındakine fenalık getirirler.

DEDİKODUCULAR:

Keyifli muhabbet etmek imkansızdır. Çünkü muhabbetten anladığı dedikodudur. Kim kimden ayrıldı, kim kimin arkasından konuştu, son dakika gelişmeleri hep bunda... İç şişirir.

ARKADAN gazeteye sarkanlar:

Normalde size bir zararı yoktur, incileriniz dökülmüyor.

Ama siz okurken gazeteye musallat olanlar insanı gıcık eder. Gazeteyi kendisine hediye etseniz o kadar iştahla okumaz ama…

EZBERE muhabbetçiler:

Tün hakemler satılmıştır, sol bitmiştir, şeriat geliyordur.

Farklı temalarda ezberledikleri birer ikişer cümle vardır, sıradan onları geçerler. Ezberledikleri sadece cümle de değil, o bakış açısıdır. Dümdüz, sığ insanlardır.

YATIK koltuk insanları:

Şehirlerarası otobüslerde, uçaklarda da büyük beladır ama 15 dakikalık servis yolculuğunda bile oturur oturmaz koltuğu dibine kadar yatırırlar.

Arkadakinin bacaklar ezilir, çanta mideyle bütünleşir.

SAĞLIKTAN öldürenler:

Sağlıklı beslenen, her tür bitkiden, vitaminden, egzersiz çeşidi ve diyetten haberdar olan insanlardır. Bunların hepsi tek tek normal ve tasvip edeceğiniz şeyler ama tek kişide toplandığında ve de hayatın anlamı haline getirildiğinde çok fena bir insan ortaya çıkıyor.

Kuyruk yağıyla kovalamak istiyorsunuz…



LÜZUMSUZ BİLGİLER

RMS EMPRESS of Ireland isimli gemide Emmy isimli bir kedi bulunuyordu ve bu kedi hiçbir yolculuğu kaçırmamıştı.

Sonra 28 Mayıs 1914 günü kedi gemiye binmeyi reddetti. Gemi demir aldı ve ertesi gün battı.



TESPİTLİ YORUM

@drfaithdz AILENIZI gerçekten tanımak istiyorsanız beraber Monopoly oynayın, herkesin tüm çirkinliği ortaya çıkıyor.

En son oyunda iflas eden kızım sinir krizi geçirip ağladı, oğlanla hatun kira yüzünden birbirine girdi zor ayırdım, eşim bana tapu fırlattı, ben bir ara havaya para saçıyordum.



ALKIŞLIYORUM

@avukatergunn EVDE hanımın bir tel saçını buldum, kilitli poşete koyup kasaya kaldırdım. "Ne yapıyorsun?" dedi, "Senin saçının bir teli ordaki pırlantalardan daha değerli" dedim, gözleri doldu. Kanaatimce artık pırlanta falan istemeyecek, inşallah bu kez büyük oynadım.