En gıcık insan modelleri-1

SADECE ben, ben, ben:

LAF sırası onlara geldiğinde sadece kendilerinden söz etmekle kalmayıp 'O değil de…' diyerek lafınızı kesen ve sonra şahsi dertlerini anlatmaya geçenler… Dünyanın kendi etrafında döndüğünü zannedenler…

HEP aynı fıkra:

DAHA çok eski arkadaşlar içinde çıkar. Bir fıkraya bir kez gülündü diye her buluşmada aynı fıkrayı anlatırlar. Sadece bu bile arkadaşlığı gözden geçirmek için yeterli bir sebeptir.

TELEFON bağımlıları:

SİZ karşısına geçmiş hararetli bir şey anlatıyorsunuzdur, onun gözü eldeki telefondan başkasını görmüyordur. Belli ki Twitter mesajlarını kontrol ediyor, ama sırf bunu çaktırmamak için bir de sizi dinliyormuş gibi "hı hı" diyerek başını sallıyor.

DÜRTME beni:

BİR şey anlatırken karşısındakine dokunma ihtiyacı hisseden model… Oturur durumdaysanız genelde hareket üst bacağa ya da diz bölgesine olur. Ayaktayken üst kol ve omuz… "Bir git ya" diyemezsiniz.

EMRİVAKİ insanları:

ARANIZDA öyle bir yakınlık olduğuna ya da bunu yapmaya hakkı bulunduğuna inanır. Haber vermeden eve gelir, sormadan sizin adınıza karar alırlar.

Boğulmak istenen insan tipidir.

YEMEĞİNİZDEN yiyenler:

SİZİN tabağınızdaki her zaman gözlerine daha lezzetli görünür. "Al hepsini, senin olsun" dersin, istemezler. Başkasının yemeğinden bir çatal, bir ısırık almak onlara ayrı bir zevk verir.

YÜKSEK sesle konuşanlar:

HİÇ gerek yokken bağıra bağıra konuşan bir model vardır.

Artık o ses düzeyi onlara normal gelmeye başlamıştır. Kafa şişirirler, hayattan bezdirirler.

Bir de gülmeye başlarlarsa, yanarsınız.

FİLM gevezeleri:

SİNEMADA da olur, evde de… Film izlerken sürekli fikir beyan eden, eleştiren, doğuştan eleştirmen insan tipi seyrettiğinizi burnunuzdan getirir. Bir de bunların bazıları gülme konusunda da iddialıdır.

ANLIYOR MUSUN?:

BİR şey anlatırken, bir cümlede üç defa "Anlıyor musun?" diyenler vardır. Sen düzgün anlatırsan anlarım, zekâma niye laf ediyorsun? Biraz daha insaflısı da, "Anlatabiliyor muyum?"a girer.

Suçu kendi üzerine alıyor gibidir, ama aslında aynı şeyi söylüyordur.

TEK gün dostları:

'AKŞAM evde parti var' deyince damlayan, 'Cenazem var' deyince uzaklaşandan hayır gelmez. Garip ama bunun tersi de can sıkıcıdır. Hayatınızda bir kere birlikte bir şey yapmadığınız, muhabbet edip gülmediğiniz insan en kötü günde sağ kolunuz rolü yapar. İkisine de "Bir dakika…" demek gerekir.

HER konuda fikri olanlar:

ONLARIN uzmanlık alanları hayattır, ilimdir, bilimdir, sanattır, sepettir, her şeydir. Her konuda çok net fikirleri, sizinkine karşılık ileri sürecekleri bir tezleri vardır. Birçoğu saçmasapandır zaten… Devamı yarın...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'deki bir şirket yanlışlıkla varlıklı müşterilerine "Sevgili zengin piç" şeklinde başlayan bir mektup göndermişti.

Mektubun gönderilmediği bir müşteri varlığının "zengin piç" unvanına layık olacak kadar yüksek görülmemesinden şikayet etmişti.



TESPİTLİ YORUM

@siihggg Eve geldim.

Annem diyor niye şehir dışına gittin. "Kafa dağıtmaya gittim anne" dedim.

"Nereye gitsen kafan seninle gelir, öyle kafamı dağılır?" dedi.

Sokrates yemin ederim...



ALKIŞLIYORUM

ÜÇ yıl önceydi, eski çalıştığım işyerinde tuvalete giriyorum. Her yer tadilat nedeniyle yıkılmış, içeride yoğun bir çalışma var. Sadece pisuarların sağlam kaldığını görüyorum.

Orada çalışanlardan birine sesleniyorum.

"Usta, kolay gelsin, pisuarı kullanabilir miyim?" Ustamız birkaç saniye düşündükten sonra beni dumur edecek cevabı veriyor.

"He, kullan ama ufak yap!"