Böyle arkadaş düşman başına

GEREKİIZ alınganlıklar yapanlar:

Öyle alıngan öyle alıngandır ki; alınacak bir şey bulamayınca lafınızı çarpıtır, ona alınır.

AŞIRI kıskançlar:

Onsuz bir yere gittiniz mi yahut bir şey yaptınız mı yandınız! Bik bik bik kafanızın etini yer hemen...

HESAP ödenirken tuvalete kaçanlar:

Bir yerde yiyip içtikten sonra yavaş yavaş kalkacağınız anlaşılınca bu arkadaş sinyali alır ve anında uzar.

SÜREKLİ kendinden bahsedenler:

Oturur iki satır derdini anlatmaya çalışırsın, onda bile allem eder kallem eder konuyu kendine bağlar.

ÇOK konuşanlar:

İki dakika susmaz, size hayatta söz hakkı tanımaz, bır bır bır konuşur durur.

ORTAMDA karşı cinsten biri varken sapıtanlar:

Normalde gayet makul insanlarken, ortamda yürüdükleri biri olduğunda adeta sapıtırlar.

SÜREKLİ çat kapı misafirliğe gelenler:

Yahu kardeşim, gel, otur, ye, iç, yat, kalk ama her şeyin de bir ayarı olsun be! İnsan bazen gerçekten yalnız kalmak istiyor yahu...

İLGİ manyakları:

Ufacık dertlerini abartır, küçücük hastalığını kanserle kıyaslar gerekirse ama ilgi çekme mücadelesinden asla taviz vermez.

HER şeyle ilgili yaşanmışlığı olan kolpacılar:

Böylelerine bizim dilde yalancı denir.

ORTAMDA sivrilmek için başkasının üstüne gidenler:

Gözüne kestirdiklerinin zayıf yönlerine, zaaflarına ateş ederek yükselmeye çalışır.

Aynı şey ona yapılınca ise bozulur ve ortamın tadını kaçırır.

GEREKSİZ samimiyetlere girenler:

Aranıza mesafe koyduğunuz halde can ciğer kuzu sarmasıymışsınız gibi davranır ve sürekli darlarlar. Olayı, samimi arkadaşlarınızın bile yapmayacağı sulu şakaları yapmaya kadar vardırabilirler.

HER şeye mızmızlanıp tadınızı kaçıranlar:

Onu yapalım dersin, yok...

Bunu yapalım dersin, yine yok... Hadi diyelim bir şey yapmaya ikna ettin, onda da sürekli mızmızlanıp, ona buna söylenip tadınızı kaçırır. İki gram eğlenceyi kursağınızda bırakır mıymıntı...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Lihtenştayn son katıldığı savaşta 80 asker gönderdi, 81 kişi döndü.

Lihtenştaynlılar'ın arkadaş edindikleri İtalyan asker o kadar etkilenmiş ki Lihtenştayn'da yaşamak için onlarla birlikte dönmüş.



TESPİTLİ YORUM

Başkalarının yellenmeleri her zaman sizinkinden daha kötü kokuludur.



NE KADAR OLDU?

Jean Marie Pfaff, Trabzonspor'a geldiğinde o dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onu İstanbul Boğazı'na götürüp burası Trabzon diyerek imza attıralı 33 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Karım o kadar düşüncelidir ki, pantolonlarımı ütülediğinde biri bozulursa diğerini kullanabileyim diye mutlaka yedek bir çizgi yapar. Başka açıklaması yoktur değil mi?

