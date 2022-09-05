Arkadaşa hitap...

Aga: ÖZELLİKLE lise yıllarında Ademoğlu'nun kullanma arzusunda olduğu 'aga' kelimesi üniversitede "Ben bu kıza yürücem ama ilk yolu samimi kelimelerle yapayım" felsefesini kurban gitmektedir.

Başkan: BIR itaat mı yoksa arkadaşlık kelimesi mi olduğu hala çeşitli platformlarda tartışılan bu hitap kelimesini dilimize sanırım Kurtlar Vadisi denen dizideki Muro karakteri soktu.

Birader: İNGİLİZCESİ "Brother" olan erkek kardeş kelimesinin fütursuzca devşirilmesinden dilimize geçen bu hitabın uzak akraba çağrışımı da yaptığı olmaktadır.

Devrem: ÖZELLİKLE polis ve askerler arasında çok yaygın olarak kullanılan aynı devrede teşkilata dahil olma münasebetinden gelen "Devrem" seslenişi tüm hitabetlerin ötesindedir.

Dostum: YENİ tanışan insanlar arasında sıklıkla kullanılan "dostum" kelimesidir.

Amerikan filmlerindeki siyahi kardeşlerimizin "Hey dostum n'aber?" söylemlerinden dilimize geçmiştir.

Hacı: HACCA gitmemiş, hatta dinle imanla yakından uzaktan alakası olmayan milyon küsür insanımızın birbirine Hacı, Hacım, Hacı abi diye seslenmesi sorunsalı hala ilahiyat fakültelerinde sosyolojik açıdan incelenmektedir.

Hocam: EĞİTİM fakültelerinde kendilerini mesleğe hazırlamak amacıyla sıklıkla kullanıldığını düşündüğümüz 'hocam' hitabını ilk kim diğer bölümlere ve sosyal hayata taşıdı bilmiyoruz ama kendilerine yılın girişimci ödülünü yolluyoruz.

Kanka: KANKARDEŞ gibi delikanlı bir söylemin, içi boşaltılarak karizması çizilerek havası alınarak yakışıksız bir halde topluma yeniden servis edilmesidir.

Kanki: ERKEKLER arasında yaygınlaşan Kanka söylemi kızlı erkekli arkadaş gruplarında kankiliğe doğru yol almıştır. Kardo

Moruk: NEREDEN geldi hayatımıza nasıl girdi bilinmiyor ama 90'larda sanki Hakan Peker'in çıkarması gibi duruyor bu sesleniş.

Reis: ÖNCE denizciler, sonra 'mafya' mensupları tarafından benimsenen bu itaat kelimesi, günümüzde laçkalaşarak "Reyiz" noktalarına getirilerek arkadaşlık dostluk münasebetlerine zerk edilmiştir.

Toprağım: BAŞLARDA aynı köyden gelen insanların, sonrasında aynı şehirden gelen insanların sonra aynı bölgeden gelen insanların kullanmaya başladığı 'toprağım' kelimesi bugün artık, yöreciliğin zincirlerini kırmış.

Monşer: FRANSIZCA'DA dostum, azizim anlamına gelen bu hitap halk arasında batılı hayata özenen vatandaşlar arasında sıkça zikredilmiştir.

Azizim: RUTKAY Aziz, Hıncal Uluç ve muadili boynu fularsız kabul görmeyen zat'ı muhteremlerin sıkça kendi aralarında aristokrasinin meyvesi olan bu hitap kelimeleri dost sohbetlerinde görülmektedir.

Usta: "Usta o işi n'aptın?" kelimesi çok dile gelmektedir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KUZGUNLARIN adalet kavramı insanlarınkinden daha gelişmiş!

Birlikte yaşayan kuzgunlar yemek buldukları zaman aralarında eşit olarak paylaşıyorlar.

Eğer bir kuzgun kendisine düşen paydan fazlasını aldıysa, diğer kuzgunların, fazla yemek yiyen kuzguna olan güveni azalıyor ve o kuşla yardımlaşmayı bırakıyorlar.



NE KADAR OLDU?

Erzurum'da evinde tek başına olduğu sırada canı sıkılan bir vatandaşın başına inşaat çivisi çakalı 14 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Arkadaşım, tamam; insaniyetlik namına kırmızı ışıkta beklerken, yanımızdaki arabanın kapısının açık kaldığını adama söylemiş olabilirsin. Adamın Japon olduğunu görünce el kol işaretiyle anlatmaya çalışmış olabilirsin.

Ama anlamayınca adama küfredip, bir de niye küfürü de el kol işaretiyle anlatıyorsun?

Sonra sana polis der işte "35 ... ..., el kol hareketi yapma elin gavuruna!" diye.