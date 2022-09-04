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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 04 Eylül 2022, Pazar

Uzun otobüs yolculukları

BAGAJA verdiğiniz her şeyi -kırılacak- diye işaretlemek, muavini tembihlemek.
CAM kenarına aldığınız biletin, sizden önce binen huysuz bir teyze veya dayı tarafından çoktan işgal edilmiş olması.
YAN koltuktakiyle ilk iletişimi nasıl kuracağına hızlıca karar vermek...
MUAVİNE, "Kaçta orada oluruz? Kaç saat sürer?" gibi füturistik sorular soran en az 1 adet zaman yolcusu…
MUAVİNİN ikram servisi esnasında "Ne alırsınız?" sorusunun dörtlü sırada yarattığı kısa süreli gerginlik…
YA DA tam tersi: İkram vaktinden hemen sonra uyanıp ikramları saniyelerle kaçırmak...
UZUN boyluysanız, önünüzde koltuğunu yatıran yolcu sizin için özellikle oradadır (!)
"BİLMEM NE TURİZM'in sayın yolcuları, mola süreniz dolmuştur" anonsuna tuvalette yakalanmak, geride kalma korkusuyla senaryolar yazmak...
HER otobüs yolcuğunda istisnasız, en az 1 bebeğin "sürekli zırlama modunda" seyahat etmesi.
OTOBÜS içinde ilerleyen saatlerde yolculukla birlikte artan bozuk yumurta kokusu ve kokular dayanılmaz olduğunda muavinin elinde bir camsil şişesiyle belirip arkaya doğru sıka sıka ilerlemesi.
MOLA sonrası otobüse binince karanlıkta yolcuların yüzüne bakıp, tanıdık yüz aramak.
Ya da otobüsün markasına, rengine, özellikle plakasına bakmak.
GECE yolcularının kabusu!
Çaprazda ve ön koltuktaki kör bırakan pasparlak ekran ışığı...
VE tabi, siz rahat oturmayın diye tasarlanmış koltuklar ve ansızın gelen en arka dörtlüde upuzun yatma hayali.
BİTMEYEN klima savaşları.
Yazın Winterfell'e, kışın Ekvator'a yolculuk yapıyormuş hissi.
TAM uyuyacağınız zaman verilen yarım saatlik ihtiyaç molası anonsu.
TANIMADIĞINIZ birinin omzunuzda uyuması...
TANIDIKLARA anlatamadığınız her şeyi yanınızda oturana anlatmak.
YOLCULUĞUN bittiğini anladığınız o kerterizi görmek…
TEBRİKLER iki adet şişmiş ayak kazandınız!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
ÖLÜ ya da diri, Fransa'ya gidebilmek için herkesin pasaporta ihtiyacı var!
Firavun 2. Ramses'in bedenini restorasyona Fransa'ya götürebilmek için Mısır hükumeti Firavun'a pasaport çıkarmak zorunda kaldı!
İşin daha da ilginci, Ramses'in bedenini taşıyan uçak Paris'e indiğinde törenlerle karşılandı.

TESPİTLİ YORUM
EN azından pandemide yüzüme tükürerek konuşan birçok insan artık maskeye tükürerek konuşuyor.

NE KADAR OLDU?
NTV spikeri Oğuz Haksever, Erbakan'ın cenaze haberin "Halk avluya sığmadı cenaze namazı ayakta kılındı" sözleriyle sunalı 11 yıl oldu

AlkışlıYorum
VE yurdum memuru bağırır:
34 ABC ..., söyle telefondakine seni en yakın karakoldan alsın ya da hızlı ol biraz!
Anonsun bittiği, kahkahamın başladığı an...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Uzun otobüs yolculukları
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