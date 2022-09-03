Ergenlik

Sürekli arkadaşlarınla vakit geçirmek istersin.

AİLEDEN uzaklaşıldığı ve arkadaşların aileden önde tutulduğu bir dönemdir.

Arkadaşlarınla yediğin içtiğin ayrı gitmez.

Herhangi bir müzik aletine merak salarsın.

HORMONLARIN ve duyguların coşkun ırmaklar gibi aktığı için kendine yoldaş olacak bir müzik aleti seçer ve çalmak istersin.

Dünyanın en güzel erkeği/kadını olduğunu düşünürsün.

AYNANIN karşısında saatler geçirebilirsin. Araba camlarından bile kendine bakar ve hayran kalırsın.

Dünyanın en çirkin insanı olduğunu düşünürsün.

YİNE aynanın karşısında saatler geçirirsin fakat çirkin olduğun düşüncesi seni mutsuzluğa sürükler. Bu durum agresifliğe yol açabilir.

O dönemlerdeki imajından ileride nefret eder, hatta bütün kayıtları yok etmek istersin.

SAÇ şeklini ya da giyim tarzını, hayatının ilerleyen dönemlerinde başka kimsenin görmemesini istersin.

Acayip yorgun olsan da gece geç saatlere kadar uyumamak için kendini zorlarsın.

ÇÜNKÜ gençsin, asi ve isyankarsın. Belli saatte yatıp kalkmak gençliğe ters diye düşünürsün.

Saçma sapan, gereksiz aksiyonlar içine girersin.

UCUNDA ciddi sakatlanmaların bile olabileceği şeyleri normal bir şeymiş gibi yaparsın. Gereksiz bir özgüven patlamasıdır.

Umrunda olan tek şey karşı cins ve aşk-meşk işleridir.

ERGENLİĞİN en önemli olaylarından biridir. Çünkü cinselliği ve karşı cinse ilgiyi yavaş öğrenirsin. Günlerin aşk-meşk işleriyle geçer.

İnsan içine çıkmaktan nefret edersin.

KALABALIĞI sevmez, herkesin salak olduğunu sıkça düşünürsün.

Aileni küçük görmeye başlarsın. Seni hiç mi hiç anlamadıklarını düşünürsün.

ONLAR eski insandır, şimdiki hayatı anlayamazlar.

Anlatsam da anlayamazlar diye düşünürsün.

Hüzünlenmen ya da depresyona girmen için ufacık bir sebep yeter de artar.

EN arabesk duyguların harekete geçmesi için minnacık bir sebep yeter de artar bile. onedio.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

YENİ yıla Times Meydanı'nda girme hayalini kurmadan önce bir daha düşünün! Bir noktada 6 ila 12 saat arası hiç kıpırdamadan durmak zorunda kalacaksınız, tam bu yüzden insanlar Times Meydanı'na bez giyerek gidiyorlar, ya da direkt sokağa işiyorlar.

Eğlenceli değil mi?



TESPİTLİ YORUM

İNTERNETTE 10 milyon insanın temel matematik bilmediğini gördüm. Ben de bilmiyorum, yani şimdi 11 milyon oldu.



NE KADAR OLDU?

Muğla'da bir kamyon şoförü "Beni nasıl sollarsın?" diyerek ambulans şoförünü döveli 10 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

SANAT etkinliğindeyiz.

Çocuklar, resim yaparken dayanamayıp (nezle ve baş ağrısı yüzünden) başımı masaya koyduğum sırada bebelerimden birinin sunduğu teklifi aktarıyorum:

Öğretmenim hastasın herhalde, istersen sen yarın gelme.