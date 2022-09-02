Hoşlandıkları kıza/erkeğe açıldıklarında "ya sempatiksin aslında..." cümlesindeki sempatik delip geçmiyor mu sanıyorsun?
Peki ya ertesi gün kankalarının "aha geldi bizim sempatik" diye karşılaması sanıyor musun ki onlarda uzaklara kaçıp gitmek isteği uyandırmıyor?
Sempatik insanlar, kelimenin barındırdığı "en azından", "hiç değilse", vb. anlamlar yüzünden hep biraz mahzundur.
Ben hiç yakışıklı/güzel değilim ya, deyip de "yok be saçmalama" cevabını beklerken aldıkları "sempatiksin sen de" lafı kaburgalarına bastırmıyor mu?
Lisede arkadaşlarına doldurttukları ankette kimsenin eli "güzel/yakışıklı" şıkkına gitmezken, ful çeken sempatik şıkkı gözlerini kör etmiyor mu sanıyorsun?
Bir kere "sempatik" sıfatı aldınız mı artık sinirlenmeye, nemrut olmaya, surat asmaya hakkınız yoktur artık.
Ortamdaki arkadaşlar başka kızları/erkekleri överken sempatiğin yüzü düşünce "sen de sempatiksin yaaa kıyamam" denmesi masayı devirme hissiyatı uyanmıyor mu sanıyorsun?
Ortamın neşesi, gülücük kaynağı, sempatiği olmak yormadı mı artık sizi de?
Annenin bile dili benim yakışıklı oğlum/güzel kızım lafına varmayıp, "benim sempatik evladım" dediğinde isyan etmiyorlar mı sanki?
Yanaklarından makas almak, saçlarını okşamak, bebek sever gibi sevilmek ne kadar yaralarsa insanı her gün o kadar yara alıyorlar.
Ortamda bir gerilim olduğunda devreye ilk girmesi beklenen sempatiktir.
Bir sempatiğin tam bir erkek/kadın olarak görünmesi için ne kadar uğraş verdiğinin farkında mısın?
Sempatik yalnız kalmamalıdır, yalnız bir sempatiğin depresyona girme ihtimali, normal bir insandan kat kat fazladır.
Sempatikler doğuştan "arkadaş" imajı ile birlikte gelir, sempatikler kadar sevgili bulmakta zorlanan başka bir grup yoktur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Aslan Kral'ın ilk başta adı 'Ormanın Kralı' olacaktı, ancak gerçek şu ki aslanlar ormanda değil, bozkırda (savan iklimi) yaşar.
Neyse ki birileri bunun erkenden farkına varmış.
TESPİTLİ YORUM
@timucinkoprulu Ofiste 4-5 senedir suladığım çiçeğin plastik olduğunu yeni öğrendim.
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10 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Bankada sıramı bekliyorum.
Gişe memuru ile müşteri arasında hararetli bir konuşma var. Adam ne söylediyse artık, kadın yüksek sesle "Beyefendi, lütfen kibar olur musunuz?" diyor. Adamsa bekleyenleri gülme krizine sokan sözleri söylüyor:
"Bütün parayi buraya verdum. Bi da gibar mı olacağum?"
Karizma olmanın sırları
Hoşlandıkları kıza/erkeğe açıldıklarında "ya sempatiksin aslında..." cümlesindeki sempatik delip geçmiyor mu sanıyorsun?
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