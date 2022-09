Karizma olmanın sırları

Ceket: NASIL biri olursanız olun takım elbise tercih edin ya da kombininizi ceketle tamamlayın. Ben sporcu yapıya sahibim sıkılırım diyorsanız sizi bu kimlikle tanıyanlar daha da çok etkileneceklerdir.

Hitabet Şekli: EĞER karizma olmak istiyorsanız bu en önemli maddelerden biri. Hitabet şeklinizi iyi ayarlayın ne çok samimi ne de çok ciddi olsun.

İnsanlara sesleniş şekliniz size özel olsun. (Sakın esnaf lokantalarındaki gibi müdür, koçum vb. demeyin.) Mesela Gatsby gibi 'oldsport' diyebilirsiniz.

Bunlar havalı şeyler.

Sanat Anlayışı: KÜLTÜRLÜ olmak karizma olmanın birinci adımıdır. İnsanlar görünüşünüze çok değer verirler ama kültürsüz bir insansanız kimse size hayranlıkla bakmaz. Tiyatro, sinema ve yeni kitapları takip edin. Bunlardan bahsedin, sanat galerilerine gidin. Senfonilere gidin. Çok okuyun, çok gezin.

Saç Stili: HER yıl hatta her mevsim değişen saç modasını iyi takip edin. Her döneme ayak uydurun. Resimdeki Brad Pitt gibi. Değişimden korkmayın. Unutmayın değişim iyidir ama zamanında ve yeteri kadar olmak şartıyla.

Spor: BUNCA işin arasında bir de bununla mı uğraşacağız? Kesinlikle evet!

Spor yapmak sağlığa yararlı olmakla birlikte sizi daha havalı gösterir. Fit bir beden sahibi olmak her zaman çevrenizin size olan ilgisini arttırır.

Aile: AİLENİZE/ Çevrenize zaman ayırın. Bu sizi rahatlatır ve çevrenizin de sizin hakkınızda iyi düşünmesini sağlar.

Romantik Olun: ROMANTİK olun insanlar duygusal yanınızın farkına varsınlar. Şiir okumak basit ama etkili bir yöntemdir.

Kasıntı Olmayın: GÜÇLÜ görünmek amacıyla kendinizi kasıp ruhsuz biri gibi görünmeyin. Doğal olun duygularınızı o an yaşayın.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Kaybolan birisini polise bildirmek için 24 saat beklemek zorunda değilsiniz.

Aksine, ilk 24 saat çok önemli olduğu için acilen haber vermek daha doğrudur."



TESPİTLİ YORUM

@susarmisinpiIis İstanbul'da uzak yakın algısı diğer şehirlerden çok farklı.. Ama herkese uzak tek bir yer var.. BEYLİKDÜZÜ.



NE KADAR OLDU?

Everton - Birmingham maçına çıkarken kartlarını soyunma odasında unutan hakem, bir oyuncuya görünmez sarı kart göstereli

12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BEBEK otomobilde çabuk uyuyor diye, evde otomobil ortamı yaratılır. Beşik;

"Vınn, vııınnn!" diye titretilir.

Gerçekçi olsun diye arada sert frenler bile yapılır. Haliyle beşik daha fazla titretilir. "Yavaş biraz!" diyen kadına; "Gel sen sür lan!" diye bağırılır. Sonra kavga başlar...

O arada bebek de uyusaydı, gerçeken otomobildeydik adeta...