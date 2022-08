Veliler dikkat okullar açılıyor

ÖNCELİKLE okulların açılması demek yaz tatilinin bitmesi demektir. Yaz tatilinden sonra çocuklarınızı okul düzenine tekrar alıştırmak için biraz ter dökebilirsiniz.

EĞER çocuğunuz okula yeni başlayacaksa çevredeki okullar hakkında resmen istihbarat toplar, çocuğunuz için en iyi okulu / sınıfı seçmek için Sherlock'a dönersiniz.

GİDİŞ-dönüş olayları ise biraz karmaşıktır.

Sabahları ben mi okula bıraksam, kendi mi gitse yoksa servise mi yazdırsam diye düşünürken kendinizi 3 bilinmeyenli bir denklemin içinde bulabilirsiniz.

HER okul açılış döneminde kendi çocukluğunuzu da hatırlar, o yıllarda yaşadığınız duyguları tekrar hissedersiniz.

ÇOCUĞUNUZUN ilk okul günüyse eğer, sizden hiç ayrılmamak istemesi halinde bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi düşünebilirsiniz.

YA DA eski arkadaşlarını ve öğretmenlerini tekrar görünce sizi bir anda unutmasıyla yüzleşebilirsiniz.

BESLENME çantasını hazırlarken tüm besinler hakkında bilgi sahibi olur, diyetisyenlere selam çakacak seviyeye gelebilirsiniz.

OKUL sadece çocuğunuz için değil sizin için de çok farklı bir sosyal ortamdır. Velilerden oluşan WhatsApp gruplarında her muhabbetin sonunda "Size de iyi günler Necla Hanım" demek zorunda kalabilirsiniz.

ÖDEVLER her ne kadar çocuğunuz için olsa da yardıma ihtiyaç duydukları konular ile birlikte kendinizi onun yerine ödevini yaparken bulabilirsiniz.

OKUL açılış döneminin en heyecanlı ve aynı zamanda en zahmetli aktivitelerinden biri de kırtasiye alışverişidir.

Kıyafet, defter, kalem-silgi derken alışveriş listelerinin içinde kaybolabilirsiniz.



