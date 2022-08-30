Totemciler

Çorapları ters giyip, 45 dakikayı öyle izlemek.

İLGİNÇ ama insan "Neden işe yaramasın?" diye sormaktan da kendini alamıyor.

Hangi pozisyonda otururken takım iyi oynuyorsa maç sonuna kadar o pozisyonda oturmak.

UMUT edelim de düzgün bir pozisyondayken takım iyi oynasın...

2 ileri 1 geri adım atıp mutfağa giderek su içmek.

BU da atalarımızdan kalma bir totem olabilir mi?

Maç iki veya daha fazla kişiyle izleniyorsa oturulan yerleri değiştirmek. (Gol sayısına göre değişim sayısı da artar.) BIRAZ yorucu olabilir ama güzel totem.

Maçı ikinci dakikadan sonra izlemeye başlamak.

YA ilk dakika içerisinde gol olursa? Bir de bu açıdan bakmak lazım...

Avrupa maçlarında beyaz forma giymek.

BEYAZ, kırmızı, sarı veya siyah... Takım galip geldikten sonra üzerindeki formanın hangi renk olduğu çok önemli olmuyor.

Eğer tutulan takım ev sahibi ise sol bacak, deplasman takımı ise sağ bacak üst üste atılır.

90 dakika bacak bacak üstüne atmak zor olsa gerek... Siz yine de ara sıra değiştirin oturma şeklinizi!

Gol yenince, gol atana kadar formayı ters giymek.

UMALIM da 1-0 kazanın ve forma hep düz kalsın.

Penaltı atarken arkasını dönmek.

İNANAN inanıyor. Yapacak bir şey yok!

Formayı alıp giymeyerek maç süresince kanepenin üstüne sermek BELKI de en ilginç totemlerden bir tanesi olabilir.

Tehlikeli pozisyonlar geçene kadar gözleri ve kulakları kapatmak.

DUYMAYINCA ve görmeyince gol yemiyorsunuz. Kesin bilgi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNSANLAR her yıl gıdaların içine karıştığı için ortalama olarak 453 gram böcek yer.



TESPİTLİ YORUM

@trblnfxn KAPIYA yapıştırılmış çilingir reklamı/magneti kadar beni geren çok az şey var.

Çilingir adeta 'Siz evde yokken geldim, istesem kapıyı açıp her şeyinizi alırdım' dermiş gibi.



NE KADAR OLDU?

Şanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşların inşa ettikleri Abdulkadir Geylani Camii'nin fahri imamı minareyi çalalı 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

CİCİLİ bicili elbisemi giydim, kuşandım, sokağa çıktım. Bir süre sonra bir de baktım elbisenin önündeki kocaman fiyonk yok!

Düştü diye telaşlandım, yerlerde aramaya başladım.

Fiyongumun arkamda olduğunu söyleyen mahalle esnafının sesiyle elbiseyi ters giymiş olduğumu anladım.

Bir daha o sokaktan geçmeyi düşünmüyorum