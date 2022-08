Kokusu bizi çocukluğa götürür

KIŞ aylarında tek tek çizilerek sobanın üzerinde pişirilen kestane

YENİ dökülmüş asfalt

SOBANIN üzerinde kızartılmış ekmek

KUM ve denizin muhteşem birleşimi

YENİ kavrulmuş o leblebiler

BOL bol şeker aromalı Şıpsevdi

PESPEMBE ve kocaman pamuk şeker

İŞLEVİ dışında kullandığımız kokulu silgi

SADECE ama sadece old'ların bileceği koku: Jagler parfüm

YENİSİYLE eskisiyle her türlü güzel olan kağıtlar

YENI biçilmiş çimenler

ANNEMİZİN, anneannemizin sabahları kızarttığı o patates kızartmaları

HASTALIĞIMIZDA yanımızdan ayrılmayan dostumuz: Öksürük Şurubu

YAĞMURDAN sonraki o toprak...

YAZIN o dayanılmaz sıcağında kesilen karpuz

HER evde olan kalıp sabunlar

YAĞLI ve yoğun pastel boya

AH o her çekmeceden çıkan naftalinler

BAYRAMLARDA, misafirliklerde çıkan o meşhur tütün kolonyası

RENKLERİ ve miniklikleri ile her zaman daha fazla almak istediğimiz balık yemleri

HER Ramazan'da karşımıza çıkan ramazan pidesi

MİNİK poşetlerdeki kolonyalar

O fabrikada üretilen çikolata

HEM kokladığımız hem de balını yediğimiz o hanımeliler

TAMAMEN doğal çam çırası

OKULA giderken fırından alınan poğaça

BADANA boyası ve kutusu



LÜZUMSUZ BİLGİLER

SOMURTKAN bünyemiz istatistiklere de yansıdı. Çocuklar günde 300 kez gülümserken yetişkinler sadece 12-15 defa gülümsüyor...



TESPİTLİ YORUM

@janethuvaj EVDEKI kediler dışarı çıkmaya, dışardaki kediler de içeri girmeye çalışıyor.

Anladığım kadarıyla nerede değillerse orada olmayı istiyorlar.

Benim gibi...



NE KADAR OLDU?

İngiliz yazar Shredan Simove, erkeklerin seksten başka birşey düşünmediğini göstermek için 200 sayfalık boş kitap hazırlayalı

22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

KOCAMAN bir alkış da yerdeki ölü kuşu fark edip "Aaaa X, bak kuş ölmüş." dediğimde kafasını havaya kaldırıp "Hani nerede?" deyip kuşu arayan arkadaşıma gelsin.

KÜÇÜK kızım parkta kendisine sarılmaya çalısan yaşıtı çocuğu tek darbeyle yere serdi. Bu sahneye tanık olan babası ise memnuniyetten ağzı kulaklarında geziyor.