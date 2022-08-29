KIŞ aylarında tek tek çizilerek sobanın üzerinde pişirilen kestane
YENİ dökülmüş asfalt
SOBANIN üzerinde kızartılmış ekmek
KUM ve denizin muhteşem birleşimi
YENİ kavrulmuş o leblebiler
BOL bol şeker aromalı Şıpsevdi
PESPEMBE ve kocaman pamuk şeker
İŞLEVİ dışında kullandığımız kokulu silgi
SADECE ama sadece old'ların bileceği koku: Jagler parfüm
YENİSİYLE eskisiyle her türlü güzel olan kağıtlar
YENI biçilmiş çimenler
ANNEMİZİN, anneannemizin sabahları kızarttığı o patates kızartmaları
HASTALIĞIMIZDA yanımızdan ayrılmayan dostumuz: Öksürük Şurubu
YAĞMURDAN sonraki o toprak...
YAZIN o dayanılmaz sıcağında kesilen karpuz
HER evde olan kalıp sabunlar
YAĞLI ve yoğun pastel boya
AH o her çekmeceden çıkan naftalinler
BAYRAMLARDA, misafirliklerde çıkan o meşhur tütün kolonyası
RENKLERİ ve miniklikleri ile her zaman daha fazla almak istediğimiz balık yemleri
HER Ramazan'da karşımıza çıkan ramazan pidesi
MİNİK poşetlerdeki kolonyalar
O fabrikada üretilen çikolata
HEM kokladığımız hem de balını yediğimiz o hanımeliler
TAMAMEN doğal çam çırası
OKULA giderken fırından alınan poğaça
BADANA boyası ve kutusu
LÜZUMSUZ BİLGİLER
SOMURTKAN bünyemiz istatistiklere de yansıdı. Çocuklar günde 300 kez gülümserken yetişkinler sadece 12-15 defa gülümsüyor...
TESPİTLİ YORUM
@janethuvaj EVDEKI kediler dışarı çıkmaya, dışardaki kediler de içeri girmeye çalışıyor.
Anladığım kadarıyla nerede değillerse orada olmayı istiyorlar.
Benim gibi...
NE KADAR OLDU?
İngiliz yazar Shredan Simove, erkeklerin seksten başka birşey düşünmediğini göstermek için 200 sayfalık boş kitap hazırlayalı
22 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
KOCAMAN bir alkış da yerdeki ölü kuşu fark edip "Aaaa X, bak kuş ölmüş." dediğimde kafasını havaya kaldırıp "Hani nerede?" deyip kuşu arayan arkadaşıma gelsin.
KÜÇÜK kızım parkta kendisine sarılmaya çalısan yaşıtı çocuğu tek darbeyle yere serdi. Bu sahneye tanık olan babası ise memnuniyetten ağzı kulaklarında geziyor.
Kokusu bizi çocukluğa götürür
KIŞ aylarında tek tek çizilerek sobanın üzerinde pişirilen kestane
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kapalı hava sevenler derneği 28 Ağustos 2022, Pazar HEMEN ilk maddede bu kişilerin karamsar, içine kapanık, umutsuz kişiler olduğunu söylememi bekliyorsunuz, ama...
- Komik Whatsapp grup isimleri-1 27 Ağustos 2022, Cumartesi Yarmagüller Aşksız Saplar Şen dullar 404! Grup İsmi Bulunamadı Bordo dereli Non Stop Dedikodu Gıybet ...
- Kaybolan kankalar 26 Ağustos 2022, Cuma SEVGİLİSİYLE tanışalı henüz 2 gün olmamışken, ufaktan satışlara başlarlar. ON beş senelik arkadaşlığını 15 günlük...
- Yakında bunlar olacak 25 Ağustos 2022, Perşembe HAVALAR sıcak değil mi? Ama eylül geldi sayılır. Yani sonbahar. Önemli değişiklilklere hazır olun. Ne mi bunlar?...
- Sadece Doğu Asya’da normal 24 Ağustos 2022, Çarşamba Japonya'da herkesin kendine özel çöp alanı bulunur ve asla başkasının çöpüne çöp atamazsınız. Çin'de sofrada...