Kapalı hava sevenler derneği

HEMEN ilk maddede bu kişilerin karamsar, içine kapanık, umutsuz kişiler olduğunu söylememi bekliyorsunuz, ama yanılıyorsunuz bu kişiler gayet neşeli tiplerdir.

KENDİLERİNİN ve yaşamlarının farkında olmalarından dolayıdır ki son derece mutludurlar.

YİNE bu sebepten ötürü olmayacak hayallerin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşamazlar, hedefleri, hayalleri, umutları, vs. ulaşabilecekleri yerlerdedir.

DUYGUSAL yönlerinin çok güçlü olduğu hepimizin malumu, bunun yanında bu duygusallık üstün muhakeme yetenekleriyle birleşip ölümcül bir silaha dönüşür.

ÖN yargıları yoktur, ilk bakışta yargıya varmazlar, anlayıp dinlemeden ani çıkışlar yapmazlar, kısacası mantıklı insanlardır.

SEVGİ ön kabulüyle yaşarlar, her şeyi sevebilecekleri, sevmeleri gerektiği düşüncesiyle hareket ederler.

YENİLİKLERE açık insanlardır, kendilerini geliştirmeye bayılırlar ve büyük çoğunluğunun mutlaka bir hobisi vardır.

HAYATLARI ne kadar dengedeyse, ruh halleri de o kadar çalkantılıdır, ancak bunu olumsuz bir şey olarak almamak lazım, bu dalgalanma duygularının çok yoğun olmasından kaynaklanır.

BUZDAĞI misali bir karakterleri vardır, sizin gördüğünüz, yani size gösterdiği kendisinin çok küçük bir kısmıdır.

ONU tanıdıkça buzdağının görünmeyen yüzünü keşfeder, derinlerine doğru bir yolculuğa çıkarsınız.

ANLAŞILACAĞI üzere gizemli insanlardır, kendilerini korumak istediklerinden midir bilinmez insanlara her yönlerini göstermek istemezler.

BUNDAN dolayı gönül işlerinde çok zorlanırlar, sevmeyi bilirler, sevilmeyi severler ancak yürütme konusunda sıkıntılar yaşarlar.

KADINLARI güvenmekte zorlanır, onun güvenini kazanmak için dürüst olmalı ve beklemeyi bilmelisiniz, yalanın bir keresi bile affedilecek şey değildir!

BU insanların keskin zevkleri vardır, bu konuda yeniliklere açık olduklarını söylemek zordur, zor beğenirler.

GELİN şimdi klasik bir şey diyelim ve bu insanların melankolik yanlarının güçlü olduğunu söyleyelim, bir tarafları geçmişten hiç kopamaz. listelist.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti halkının düğün törenlerinde bazı katı kuralları vardır.

Bunlardan biri de gelin ve damadın nikah öncesi, sırası ve sonrasında gülümsemesini yasaklayan kurallardır. Evet yanlış duymadınız, gülümsemek yasak!

Burada, çiftlerin düğün öncesi çekimlerinde ve düğün günü çekilen fotoğrafların bile gülümsemesi yasak.

Bu oldukça sıra dışı kültürün nedeni, insanların evliliğin çok ciddi olduğuna inanması ve çiftlerin bunu böyle algılamasını gerektirmesidir.



NE KADAR OLDU?

Annesinin adı Binnaz olan genç, rahmetli Ciguli'nin Binnaz şarkısına sinirlenip kaset firmasını basarak çaycıyı rehin alalı 22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@Emirdokumm HANIM pişi yapmış arada çok küçükler vardı, bunlar pişisel gelişimini tamamlayamamış diye patlattım espriyi. Neşe dolu bir sabah.