Komik Whatsapp grup isimleri-1
Aşksız Saplar
Şen dullar
404! Grup İsmi Bulunamadı
Bordo dereli
Non Stop Dedikodu Gıybet
Gossip BOYS
Gossip GIRLS
KPSSzede
Dedikodusuz Hava Sahası
Hoş Geldin Boş Git
Daltonlar
Tek Maçtan Yatanlar
Pilavlı Sohbet
Evde Kalmışlar
Amele Yanığı
Sipaydirmen
Tren göremeyen öküzler
Varsa canlı hayat çok heyecanlı
Canı sıkılanlar kulübü
Bordo Dereliler
Raydan Çıkanlar
Hızlı Ayanlar
Kutsal Deliler
Damsız Girilmez
Sırlar Odası
Bozuk Çalgıcılar
Patates severler
Şimdi Evli
Parlayan yıldızlar
Kamu Meydanı
Hepimiz Bekarız
Müthiş Çiçekler
Tıknaz maymunlar
Koyu taraftarlar
Sivil itaatsizlik
Telsiz oyuncuları
Arkadaş canlısı
Fit kızlar
Atomik Reaktörler
Gangnam tarzı
Spor sever kızlar
Dedikodu çanları çalıyor
Dolu ev
Göz göre göre aldatılanlar
İnek Sürüsü
Keriz Bankası
Gülümse lütfen
Son Ninjas
Kendi riskine katıl
Kahve severler
Bilinmeyenler
Yazmaktan çekinmeyin
Hayali Bayanlar
Sadece konuşun
Yanmayan güller
Durum Kralı
Benim yolumu izleyin!
Sıpalar
Bozma oyunu
Olgunlaşana kadar
Atomik Reaktörler
Tam açık
Sorun Yapanlar
Parlayan yıldızlar
Walkie Talkies
Soysuz hackerlar
Çöp ve Biz
Otobüste tutunmadan durmaya çalışanlar
İnsansız hava sahası
Bıyıksız ergenler
Tombiktoşlar
Dişe çatal sokanlar
Gerçek biskolata erkekleri
Gıybet mode on
Kızlar firarda
Gıybet Yapılır
LÜZUMSUZ BİLGİLER
AHTAPOTLAR dünyadaki en zeki canlılardan bir tanesidir.
Karmaşık bulmacaları çözme, araçları kullanma, esaretten kaçma ve geleceği planlama gibi yeteneklere sahiplerdir.
TESPİTLİ YORUM
@gulcandarli SİNİRLİYKEN söylenmiş olan her şey, sakinken düşünülmüştür.
NE KADAR OLDU?
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde umreye gidecekleri taşıyacak olan otobüsün şoförü alkollü çıkalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
O sana her gördüğünde baksın, sen ondan her defasında gözlerini kaçır, uzaklaş.
Sonra bir gün hastaneye git, o gözlerini kaçırdığın adam sana ultrasonla bakacak olan doktor olsun! Üst tarafı komple çıkardım, gözlerime bakamadın ama istediğin yere bak artık.
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