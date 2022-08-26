Kaybolan kankalar

SEVGİLİSİYLE tanışalı henüz 2 gün olmamışken, ufaktan satışlara başlarlar.

ON beş senelik arkadaşlığını 15 günlük biri için satabilecek bir tip olduklarını zamanla kanıtlar.

İLK başlarda sizden kaçmak için dürüst olmak yerine yalanlara başvururlar.

DIŞARDA bir buluşmaya çağırdığınızda mutlaka geleceğini söyler ama nedense arkadaş bir türlü gelmek bilmiyordur. Açık açık 'gelmeyeceğim, gelmek istemiyorum' demek yerine, size mutlaka geleceğini ve sizinle olacağını söylemeyi tercih ederler. Beklersiniz ama bir türlü gelmiyordur...

Bir süre geçtikten sonra sapır saçma bir bahane mesajı alırsınız ve ona inandığınızla kalırsınız.

"BU yaşıma kadar seninle takıldım biraz da onunla takılayım" diye savunma yapmaya çalışırlar.

YAPTIKLARI dengesizliği asla kabul etmezler. "Ne alakası var ya…" diye kendilerini savunurlar.

HAVA atma aşamasına geçmiştir. "Bir gün senin de olur ya üzülme..." tarzı konuşmalar çekerler.

EĞER bu arkadaşınız karşı cinsten ise sizi ilk başlarda sevgilisini kıskandırmak için kullanmak ister.

KARŞIN cinsten bir arkadaş, selamı sabahı bırakın, sizi yolda görse bile tanımamazlıktan gelme kıvamına gelebilir.

SİZE bir daha asla ihtiyacı olmadığını düşünür ama büyük yanılgılar içindedir.

SEVGİLİSİYLE arasındaki dostluk sizinle olandan ağır geliyordur. Eksikliğinizi hissetmediklerini düşünürler.

BÜTÜN yaşantılarını sevgilileri üzerine kurarlar, onlar için başka hiç kimse yoktur.

BU tarz kişilere "arkadaş" demenin, gerçek arkadaşlarınıza bir hakaret olduğunu düşünmeye iterler sizi.

SEVGİLİLİK hayatı bitince ortada kalacak kimselerdir.

SEVGİLİDEN ayrıldıktan sonra da ılımlı yaklaşımlarla ve "özledimmm!" vari geyiklerle samimiyeti yeniden kurmaya çalışırlar.

ZEYTİNYAĞI modundadırlar.

Bir süre sonra size "hiç arayıp sormuyorsun..." tarzında bir mesaj atarlar ki bodoslama dalasınız gelir.

FAKAT siz, sizi 2 günlük biri için satan biriyle arkadaşlık kurmamanız gerektiğini çoktan öğrenmişsinizdir.

Geçmiş olsun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

PATATES bir zamanlar o kadar istenmeyen bir sebzeydi ki Avrupa'nın fakir kesimi bile tüketmiyordu.

Cüzzama ve aşırı cinsel dürtüye neden olduğuna inanıyorlardı.



TESPİTLİ YORUM

@Roxabbe BIRISI "Bir şey dicem ama yanlış anlama" diye cümleye girdiğinde yüzde yüz üstüne vazife olmayan bir şey söylüyor...



NE KADAR OLDU?

Çin'de, pandaların yavrulamasını sağlamak için viagra ve diğer pandaların çiftleşme görüntüleri kullanılalı... 9 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BÜTÜN evli arkadaşlarımın eşleri ile kendileri arasındaki benzetme; Romeo ve Juliet, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Aslı ile Kerem şeklindeyken, neden ben Karagöz ve Hacivat'tan öteye gidemiyorum acaba?