Yakında bunlar olacak

HAVALAR sıcak değil mi? Ama eylül geldi sayılır.

Yani sonbahar. Önemli değişiklilklere hazır olun. Ne mi bunlar? Aşağıda anlattım.

Bence havalar güzelken tadını çıkarmaya devam edin.

HER yerde deri ceketli insanlarla karşılaşmak.

İNDİRİMLERDEN dolayı alışverişlerde izdiham yaşamak.

UMMADIĞIMIZ bir anda sel ile karşılaşmak.

TEDBİR amaçlı yanımızda her zaman şemsiye olması.

AVM'LERİN her zamankinden daha fazla dolu olması.

OLUR olmadık yerden çıkıp çamur sıçratan araçlar.

YÜRÜRKEN kurumuş yaprakları ezmek.

HAVALARIN soğuyup kurumasıyla cildin kuruması ve rüzgardan gözlerin aşırı sulanması.

SOĞUK algınlıklarının gözle görülür bir biçimde artması.

PİKELERİN yerini yorganların almaya başlaması.

SOKAK kestanecilerinin tekrar ortaya çıkması.

SİNEMA, tiyatro gibi etkinliklerin gözle görülür bir şekilde artması.

EVDEN çıkmadan pencereleri bir kez daha kontrol etmek.

UYKUDAN uyanır uyanmaz çorap giymek.

ŞEHİR içi nüfusunun bir anda artması.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DUBAI'DE belediye, obeziteyle mücadele adına çocukların verdiği her bir kilo başına 1 gram altın dağıtmaktadır.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Çocuklara tuvalet alışkanlığı için tuvalet koçu tutuluyormuş.

Ulan bizi de domates yetiştirir gibi büyütmüşler.

Ne cinsiyet öğrenme partisi yapmışlar, ne baby shower, ne ilk adım ilk diş merasimi, ne tuvalet koçu. Arada bi dışarı salmışlar güneş görüp büyümüşüz kendi kendimize.



NE KADAR OLDU?

Aynı gün hem sevgilsi hem de kocasıyla birlikte olan kadının karnındaki ikizlerinin babası farklı çıkalı 14 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@tweetperiisi AMCAM bir aylık oğluna seni çöpten aldık şakasını yapabilmek için çöpün yanında fotoğrafını çekmiş Babam bana bakıp bu benim aklıma nasıl gelmedi diyo..

@zeynepsekiz KUZENİMİN düğününde topuklularımı çıkarıp çıplak ayakla roman havası oynadığım için Çorlu'da düğüne çağırıldım.

Tekirdağlı anneannem yaşam boyu başarı ödülü almak için Kyoto'ya davet edilmişim gibi davranıyor.