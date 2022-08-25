HAVALAR sıcak değil mi? Ama eylül geldi sayılır.
Yani sonbahar. Önemli değişiklilklere hazır olun. Ne mi bunlar? Aşağıda anlattım.
Bence havalar güzelken tadını çıkarmaya devam edin.
HER yerde deri ceketli insanlarla karşılaşmak.
İNDİRİMLERDEN dolayı alışverişlerde izdiham yaşamak.
UMMADIĞIMIZ bir anda sel ile karşılaşmak.
TEDBİR amaçlı yanımızda her zaman şemsiye olması.
AVM'LERİN her zamankinden daha fazla dolu olması.
OLUR olmadık yerden çıkıp çamur sıçratan araçlar.
YÜRÜRKEN kurumuş yaprakları ezmek.
HAVALARIN soğuyup kurumasıyla cildin kuruması ve rüzgardan gözlerin aşırı sulanması.
SOĞUK algınlıklarının gözle görülür bir biçimde artması.
PİKELERİN yerini yorganların almaya başlaması.
SOKAK kestanecilerinin tekrar ortaya çıkması.
SİNEMA, tiyatro gibi etkinliklerin gözle görülür bir şekilde artması.
EVDEN çıkmadan pencereleri bir kez daha kontrol etmek.
UYKUDAN uyanır uyanmaz çorap giymek.
ŞEHİR içi nüfusunun bir anda artması.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
DUBAI'DE belediye, obeziteyle mücadele adına çocukların verdiği her bir kilo başına 1 gram altın dağıtmaktadır.
TESPİTLİ YORUM
@onderseren Çocuklara tuvalet alışkanlığı için tuvalet koçu tutuluyormuş.
Ulan bizi de domates yetiştirir gibi büyütmüşler.
Ne cinsiyet öğrenme partisi yapmışlar, ne baby shower, ne ilk adım ilk diş merasimi, ne tuvalet koçu. Arada bi dışarı salmışlar güneş görüp büyümüşüz kendi kendimize.
NE KADAR OLDU?
Aynı gün hem sevgilsi hem de kocasıyla birlikte olan kadının karnındaki ikizlerinin babası farklı çıkalı 14 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@tweetperiisi AMCAM bir aylık oğluna seni çöpten aldık şakasını yapabilmek için çöpün yanında fotoğrafını çekmiş Babam bana bakıp bu benim aklıma nasıl gelmedi diyo..
@zeynepsekiz KUZENİMİN düğününde topuklularımı çıkarıp çıplak ayakla roman havası oynadığım için Çorlu'da düğüne çağırıldım.
Tekirdağlı anneannem yaşam boyu başarı ödülü almak için Kyoto'ya davet edilmişim gibi davranıyor.
Yakında bunlar olacak
HAVALAR sıcak değil mi? Ama eylül geldi sayılır.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Sadece Doğu Asya’da normal 24 Ağustos 2022, Çarşamba Japonya'da herkesin kendine özel çöp alanı bulunur ve asla başkasının çöpüne çöp atamazsınız. Çin'de sofrada...
- Heyecanlılar buraya 23 Ağustos 2022, Salı DOLMUŞTAYKEN inecek olduğun yer yaklaştığında "müsait bi' yerde inebilir miyim" diyecek olmanın verdiği heyecan....
- İlişki evreleri 22 Ağustos 2022, Pazartesi Tanışma: Her şeyin mükemmel geçtiği, tüm kusurların saklandığı kendini adeta 'ideal eş' olarak tanıttığın o ilk...
- İlişkinin başında saklanan şeyler 21 Ağustos 2022, Pazar Maddi durum BİR ilişkinin başında tarafların maddi durumu hakkında sağlıklı bir veri elde etmek mümkün değildir....
- Çocukluk yalanları 20 Ağustos 2022, Cumartesi BEN kırmadım, kendi düştü. Kesin öyledir. ÖRTMENİM dün gece elektrikler kesikti de. Bak sen, hadi bu seferlik...