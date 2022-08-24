Sadece Doğu Asya’da normal

Japonya'da herkesin kendine özel çöp alanı bulunur ve asla başkasının çöpüne çöp atamazsınız.

Çin'de sofrada geğirmek yemeği çok beğendiniz anlamına gelmekte...

Çin'de halk arasında kestirme yani uyumak baya yaygın.

Çin'de çocuğunuzun tuvalet ihtiyacını sokakta öylece giderebilirsiniz.

Çin'de pijamalarla sokakta gezmek, alışveriş yapmak çok ama çok normal bir durumdur.

Çin'de pijamalarla sokakta gezmek, alışveriş yapmak çok ama çok normal bir durumdur.

Çin'deki şekerlerin içine aroma olarak karınca ve çeşitli böcekler konulur.

Kore ve Çin'de kat numaralarında 4-14-24 ile karşılaşamazsınız. Çünkü bu sayılar uğursuz olarak görülmektedir. 14 demektense 13A demeyi tercih ederler.

Eğer Kore'de yeni doğum yaptıysanız kapınızın önüne ip asılır. Doğan bebek erkekse biber de asıyorlar. Bir çeşit geleneksel haberleşme gibi...

Japonya'da kalabalık saatlerde vagon görevlilerinin işi kişileri metronun içine doğru itmek ve tıkıştırmaktır.

Japonya'da birine çay ikram etmek kalkma zamanının geldiğini hatırlatmanın kibar halidir.

Güney Kore'de doğmadan önce bebeğin cinsiyetini öğrenmek kesinlikle yasaktır.

Güney Kore'de doğmadan önce bebeğin cinsiyetini öğrenmek kesinlikle yasaktır. Çünkü Güney Kore'de kız bebekler genellikle kürtaj ile alınıyor.

Kore'de bebekler doğduklarında 1 yaşındadır.

Akvaryum balığı olan koi balıkları Japonya'da evlerin önünden geçen akıtma kanallarında yaşar.

Japonya'da restorana girmeden önce her yemeğin maketinin bulunduğu vitrinden yemeği seçebilirsiniz.

Japonya'da sokakta dondurma hariç bir şey yiyemezsiniz.

Doğu Asya ülkelerinin neredeyse hepsinde erkeğin cilt bakımı, maske yaptırması çok normal bir durumdur.

Japonya'da ellerinizi silah yapıp birinin poposuna doğrultmanız geleneksel bir şakadır ve ismi kancho'dur.

Japonya'da yetişkin erkek evlat edinmek yaygındır.

Kore'de sevgiliye kırmızı ayakkabı hediye etmek seni terk edeceğim demenin hediyeli yoludur.

Çin ve Japonya'da minicik kapsül apartman daireleri vardır. Genellikle sadece yatağınız ve belki bir masanız sığar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Başkan olmadan önce Abraham Lincoln güreş şampiyonuydu.

300 maçtan sadece birini kaybetti.

Aynı zamanda lisanslı bir barmendi.



TESPİTLİ YORUM

İnsanoğlu çok nankördür.

Telefon düştüğünde aman Allah'ım ne o panik!

Yanımızdaki ya da herhangi biri düştüğü zaman panik yerine sadece kahkahaları atarız.



NE KADAR OLDU?

Acun Ilıcalı'ya, TV8'deki canlı yayın sırasında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geleli 3 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@fistikkabugu Sifon bozulmuştu ve babam 1 haftanın sonunda KENDİ YAPAMAYACAĞINI anlayıp usta çağırdı.

Usta geldi, yaptı, gitti. Usta gittikten sonra babam "sanki şurası şöyle olacaktı" diye bir şeyleri kurcalayıp BOZDU. Usta geri gelecek…