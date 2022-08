Heyecanlılar buraya

DOLMUŞTAYKEN inecek olduğun yer yaklaştığında "müsait bi' yerde inebilir miyim" diyecek olmanın verdiği heyecan.

ŞEHİRLERARASI otobüste ikram servisi yaklaşınca inceden inceden yüklenen heyecan.

NORMALDE rahatlıkla başarabileceğin bir şeyi birisi sizi izlediği için yapamamanıza neden olan heyecan.

YARIN sabah çok önemli bir durum seni bekliyorsa tüm çabana rağmen uyuyamamana neden olan heyecan.

DÜĞÜNÜNDE her an her türlü aksiliğin çıkabilme olasılığı düşüncesinin yaratmış olduğu heyecan.

ASANSÖRE tanımadığın birisiyle binince sessiz kalıp telefonunla oyalanma çabalarına ve kısacık sürenin çok uzun gelmesine neden olan heyecan.

TÜM planlamanıza rağmen doğum sancıları başladığında elin ayağının birbirine dolaşmasına neden olan heyecan.

ALIŞVERİŞE gittiğinde görevlinin peşinden gelecek olması ihtimalinin verdiği heyecan.

BELEDİYE otobüsünde ineceğiniz durak yaklaştıkça kalabalığı nasıl yarıp inebilirim diye planlar yapmana neden olan heyecan.

KARŞI cinsle konuşurken göz teması kuramamana ve konuşurken sesinin titremesine neden olan heyecan.

"LUNAPARKTA adrenalinin tavan yapacağı şeylere binmek mi, asla" dedirten heyecan.

BİR ortamda hoşlandığın birisinden söz edildiğinde yüzün kızarıp adeta herkese "Ben ondan hoşlanıyorum" diye haykırmasına neden olan heyecan.

TOP karşı takımda bile olsa ceza sahasına girmişler gibi strese girmene neden olan heyecan.

İŞ görüşmelerine eksi averajla gitmene neden olan heyecan.

SINIFTAKİ ilk tanışmalarda herkes sırayla kendini tanıtırken sıra sana yaklaşınca söyleyeceklerini kafanda defalarca tekrar etmene neden olan heyecan.

SEVGİLİNİN ailesiyle tanışacağın akşam yemeğinde doruk noktasına ulaşan heyecan.

SINIFTA tahtaya çıkmak senin için tam bir kabustur, herkesin gözü senin üzerindeyken bildiklerinin uçup gitmesine neden olan heyecan.

BANKADA sıra beklerken sıra sana yaklaştığında duyduğun heyecan.

ÇOK çalışmana rağmen sınavdan birkaç dakika önce bütün bildiklerini unutmana neden olan heyecan.

KISACASI; ölümsüzlük iksirini icat etseniz fazla heyecanlanıp öbür tarafı boylarsınız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bilim insanları, uzaya özel balonlar göndererek güneş ışığının yüzde 1,5'unu engelleyip, küresel ısınmadan kurtulabileceğimizi düşünüyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@istiklalAkarsu 3 YAŞINDAKI çocukların, masaya konan dünyanın en normal sineğini gösterip 3000 defa "Baba bak sineeeek!!" diye bağırdığı yerdeyim. Evet tatildeyim.



NE KADAR OLDU?

Antalya'da, İranlı turistin kaybettiği 30 bin lirayı aşkın dövizni teslim eden şoför, "Google'da 'Salak Şoför' diye aratılınca ben çıkıyorum" diyeli

3 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

HAVA durumunu seyrediyor annem. Hava kış kıyamet. Bu soğukların bir hafta daha süreceğini söylüyor sunucu.

Annem suratını ekşitip yorum yapıyor.

"Kör olasıcalar, milleti donduracaklar..."