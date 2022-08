İlişkinin başında saklanan şeyler

Maddi durum BİR ilişkinin başında tarafların maddi durumu hakkında sağlıklı bir veri elde etmek mümkün değildir. İlk aylarda sevgilisinin elini cebine attırmayan birey üçüncü ay borç isteyebilmektedir.

Ufak tefek kusurlar Taraflar çiller, ufak yara izleri, boy kısalığı vb. bir takım şeyleri kapatma eğiliminde oluyor. İlişki ilerledikçe 'Aa senin burnunda ben varmış!' derken buluyoruz kendimizi.

Anlayışsızlık ÖYLE bir tablo çiziyoruz ki ilk aylarda, sevgilimiz bizi aldatsa bile sesimizi çıkarmayacağımız algısı gelişiyor. Sonra mesaja 3 dakika geç cevap verdi diye ayrılma noktasına gelince afallıyor karşı taraf haliyle.

Eski sevgililer YENİ ilişkiye başlayan tarafların zamanla geometrik orantılı olarak artan eski sevgili sayısı vardır. İlk zamanlarda öylesine bir-iki kişi olmuşken 1. yılın sonunda 16'ıncı eski sevgilinin adı anılmaya başlanır.

Cehalet KARŞI tarafın dinlediği her müzik grubu, okuduğu her kitap, izlediği her film mutlaka biliniyordur. Bir kişi de 'Aa hiç duymadım o grubu' demez.

Zaman içinde itiraflar başlar.

Zevkler İLİŞKİNİN başında yıllanmış şarap içen, ütüsüz iç çamaşırı bile giymeyen, haftada 6 defa duş alan, kristal bardak ile su içen salon beyefendisinin Anadolu'nun bağrından kopup geldiğinin anlamanız takriben 6 ayı bulur.

Sinirlilik İLİŞKİNİN ilk günlerinde kendisine omuz atan kişiyi tatlı dille uyaran sevgilinizin, ilerleyen günlerde trafikte adam boğmanın eşiğine geldiğini göreceksiniz, sakın şaşırmayın.

Kıskançlık BİLİM insanları 'Türk çiftler' üzerinde bir araştırma yapsa, kıskançlığın ilişkinin ilerlemesiyle ortaya çıkan bir ruh hali olduğu kanısına varabilirler ki öyle değildir.

Kıskançlık da ustaca gizlenen, üzeri örtülen duygulardandır.

Göbek ÖYLESİNE gizlenmeye çalışılır ki ilk zamanlarda karnı içeri çekme hareketinden dolayı 3-4 kilo verildiği bile gözlemlenebilir.



