Çocukluk yalanları

BEN kırmadım, kendi düştü.

Kesin öyledir.

ÖRTMENİM dün gece elektrikler kesikti de.

Bak sen, hadi bu seferlik öyle olsun..

ACIMADI Kİİİ...

Halbuki acıdan kıvranıyordur.

BEN yapmadım, o yaptı...

Hedef tahtası yine kardeştir.

OKULDAN kaçıp, eve olması gereken saatten erken geldiğinde: Ders boştu.

Ama yine de annenin içine bir kurt düşer.

KAVGA mı ettin sen? sorusuna verilen cevap: Hayır düştüm.

Kavga ettim dersen olay büyüyecektir, ne gerek var tabii.

AMA anne bütün sınıf kötü aldı.

Sınavdan kötü alınca en etkili savunma yöntemi. Zekice.

GECE yatağa girerken "Dişlerini fırçaladın mı?" sorusuna verdiğin cevap:

Fırçaladım anne!

Seni düzenbaz seni.

BEN bozmadım, bu zaten bozukmuş.

Kesin öyledir.

ANNENİZ sınav sonuçlarını sorduğunda:

Şey ya, öğretmen yazılıyı daha okumadı.

Oysa sınavdan kötü bir sonuç alınmıştır, anneye bir türlü söylenemez.

AÇ değilim ben.

Oyun dururken kim düşünür yemeği.

EVE geç gittiğinde annenin, "Nerdeydin sen bu saate kadar?" sorusuna karşılık: Öğretmen ek ders yaptı da.

Atari salonuna gitmiş olmayasın?

ÖĞRETMENİN, "Tatilde ders çalıştınız mı?" sorusuna hep bir ağızdan verilen yanıt:

Eveeett...

Aferin benim öğrencilerime.

SOKAĞA çıkmadan önce annenizin "Ödevlerini bitir öyle git" cümlesine karşılık:

Öğretmen ödev vermedi.

Pazar gecesine bırakmanın pişmanlığıyla sonuçlanır.

GECENİN bir yarısında filme kendini kaptırmışken annenizin "Hadi uyu artık, yarın kalkamıcaksın bak" sözüne cevaben: Daha uykum gelmedi.

Gözler kan çanağına dönmüştür oysa.

ARKADAŞININ evinde olan bir şeyi kıskandığında:

Bizim evde bundan daha güzeli var.

Yok ama olsa iyi olurdu tabii.

ÖDEVİMİ yaptım ama evde unuttum.

Kendini de unutsaydın yavrucum.

KARDEŞİ korkutma amacıyla: Seni evlatlık aldık biz.

Bunun dramını sadece küçük kardeşler, eğlencesini de büyük kardeşler çok iyi bilir.

ANNE karnım ağrıyor, bugün okula gitmesem?

Oscarlık performans.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir veya iki şarkı çalma havasında olduğunuzda, bir gitar alabilir veya bir piyanonun başına oturabilirsiniz.

Ancak bazı Massachusetts sakinleri için daktilolar tercih edilen araçlardır.

Boston Daktilo Orkestrası 2004 yılında kuruldu ve üyeleri, müziğe dönüştürdükleri benzersiz sesler üretmek için eski daktiloları kullanıyorlar.

Hatta bir albüm çıkardılar.



NE KADAR OLDU?

Ebru Polat, iki gün boyunca hazırlık yapan; 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve bin tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine "HAYIR" cevabı vereli 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@travmatikatarik HASTA poliklinikteki doktordan şikayet etti, ameliyattaki de idare edermiş ama pek konuşmuyormuş, ameliyat sonrası kontrolünü yapan beni ise çok sevmiş, çok tatlı dilliymişim. 3'ü de benim…