Cep telefonu çıkmadan önce

TELEFON numaralarını ezberlemek:

Ev, anne-babamızın telefonu, iş telefonları, en yakın arkadaşımızın ve hoşlandığımız kişinin telefonu... Bu kadar çok telefon numarası ezberleyebilecek kadar geniş bir hafızamız vardı.

TELEFON defteri tutmak:

Bunun için özel telefon defterleri bile vardı. Telefonunu yeni öğrendiğimiz kişinin numarasını özenle yazar, zaman zaman bu numaraları baştan temize çekerdik.

Birini arayacağımız zaman da önce numarasını bulmak gerekirdi.

UPUZUN telefon kabloları:

Bir yandan telefonla konuşup, bir yandan parmakları kabloya dolayıp oynamak.

HER bir numarayı 'çevirmenin' asırlar sürdüğü çevirmeli telefonlar:

İyi bari bunlar retro diye yeniden moda olmadı. Yoksa oldu mu?

İNTERNETE bağlanmak için telefonu fişten çekmek:

Bu yüzden ailemizle az tartışma yaşamadık. Yeni nesilin asla bilemeyeceği bir saçmalık.

ANSİKLOPEDİ düzeyindeki sarı sayfalı telefon rehberleri:

İlinizde yaşayan herkesin telefon numarasını evinizde bulundurmak istemez misiniz?

Bu rehberin girmediği ev yoktu.

KEBAPÇI, tamirci numarası ararken gözlerin bozulması:

Saatler süren bu aramalar sonucu baktığınız her yeri sarı görmeniz olasıydı.

CAN sıkıldıkça rehberi açıp açıp telefon sapıklığı yapanlar:

Nasılsa tüm numaralar elinin altında. Özellikle küçük çocukların en büyük eğlencesiydi.

TELEFONUN çalması ama kimin aradığını asla bilememek:

Tür: Gerilim IMDB Puan: 8.3

HAKKINDA hiçbir yoruma gerek bırakmayan 900'lü hatlar:

Dönemin popüler ünlüleri de 900'lü hatlardan nasibini almıştı.

SOKAKTA telefon kullanmanın tek yolu:

Postaneler ve büfelerde de telefon bulabilirdiniz ama en iyi yöntem bu jetonlu veya kartlı telefonlardı. Önlerinde uzun kuyruklar görünce şaşırmazdınız.

TUVALETTE dergilik, gazetelik bulundurmak:

İnsanlar mizah dergilerini tuvalette okumak için alırdı desek yanlış olmaz.

EN azından yolda yürürken müzik dinlemek mümkündü:

Elbette sadece dev ağır walkman ya da discman ile. Sevdiğim kasetleri, CD'leri de taşıyayım diyen herkesin büyük bir sırt çantası taşıması şarttı.

SAATİ öğrenmenin tek yolu saat kullanmak olduğu için kol saatlerinin popülerliği:

Işıklısı, hesap makinelisi; hatta saatli kolye ve yüzüklerin çıkış noktası elbette saati öğrenmenin tek yolu olmasıydı.

WHATSAPP'IN bile aynı tadı vermediği notlaşma geleneği:

İlk SMS diyebileceğimiz bu not alışverişi, gizli olduğundan mıdır nedir inanılmaz eğlenceliydi.



