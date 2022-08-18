Kavgada söylenmeyecek şarkılar

"ALLAH belanı versin!

Allah seni kahretsin! Bana gelen sana gelsin yar!"

"SEVİLECEK insan bendim, neden sevmedin?

Gerizekalı sevgilim benim..."

"SOKAK kadını, vicdansız sürtük, bir zaman seninle ne günler gördük..."

"HELVANI yerim inşallah senin, cehennem olur inşallah yerin!"

"AYRILALIM dersen bana, kurşunlara gelesin gelesin, sürüm sürüm sürünesin."

"DÜŞMANIMA dost oldun, yıktın dağıttın beni, sen şerefsiz!"

"ACAYİP heyvanlara benziyirsen..."

"MEMNUN oldum, ben yakından hiç şerefsiz görmemiştim..."

"KİTAPSIZLAR, imansızlar, Allahın'dan korkmayan kullar..."

"BENDEN iyi gizlemişsin, karaktersiz olduğunu!"

"SENİN bir adın yalancı, bir adın alçak!"

"KALBİMİ kapatmışım sen gibilere, sen de kendin gibi bir şerefsize aç!"

"ANANI niyolay ye yeee..."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kadınların erkeklere oranla renkleri daha fazla ayırt edebilmesinin nedeni, renklerle ilgili bilgilerin X kromozomunda bulunması ve kadınlarda iki adet X kromozomu olmasıdır.

Ayrıca Y kromozomu yaklaşık bir buçuk ayda aktif hale gelir.

Yani herkes ilk başta kadındı.



TESPİTLİ YORUM

@ativittta Eğer bir kıyafet dolaba asamayacağın kadar kirli ve çamaşır makinesine atamayacağın kadar temizse onun yeri sandalye üzeridir.



NE KADAR OLDU?

Adana Toros Mahallesi'ne yeniden aday olan Enver Ç., ülkelerinde seçim kazanan Bill Clinton ve Tony Blair'e muhtar sıfatıyla kutlama mesajı geçerek tüm dünya gündemine girdiği, böylelikle Türkye'yi tanıttığı iddasıyla oy isteyeli 18 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Hangi masalı anlatmamı istediğini sordum, "Anneleyin çocuklayına günde bissürü yetmişyüzbeş tane donduyyma aldıklayı masalı" dedi.

Aldım ben mesajı yavrum, aldım...