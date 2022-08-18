Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Ağustos 2022, Perşembe

Kavgada söylenmeyecek şarkılar

"ALLAH belanı versin!
Allah seni kahretsin! Bana gelen sana gelsin yar!"
"SEVİLECEK insan bendim, neden sevmedin?
Gerizekalı sevgilim benim..."
"SOKAK kadını, vicdansız sürtük, bir zaman seninle ne günler gördük..."
"HELVANI yerim inşallah senin, cehennem olur inşallah yerin!"
"AYRILALIM dersen bana, kurşunlara gelesin gelesin, sürüm sürüm sürünesin."
"DÜŞMANIMA dost oldun, yıktın dağıttın beni, sen şerefsiz!"
"ACAYİP heyvanlara benziyirsen..."
"MEMNUN oldum, ben yakından hiç şerefsiz görmemiştim..."
"KİTAPSIZLAR, imansızlar, Allahın'dan korkmayan kullar..."
"BENDEN iyi gizlemişsin, karaktersiz olduğunu!"
"SENİN bir adın yalancı, bir adın alçak!"
"KALBİMİ kapatmışım sen gibilere, sen de kendin gibi bir şerefsize aç!"
"ANANI niyolay ye yeee..."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınların erkeklere oranla renkleri daha fazla ayırt edebilmesinin nedeni, renklerle ilgili bilgilerin X kromozomunda bulunması ve kadınlarda iki adet X kromozomu olmasıdır.
Ayrıca Y kromozomu yaklaşık bir buçuk ayda aktif hale gelir.
Yani herkes ilk başta kadındı.

TESPİTLİ YORUM
@ativittta Eğer bir kıyafet dolaba asamayacağın kadar kirli ve çamaşır makinesine atamayacağın kadar temizse onun yeri sandalye üzeridir.

NE KADAR OLDU?
Adana Toros Mahallesi'ne yeniden aday olan Enver Ç., ülkelerinde seçim kazanan Bill Clinton ve Tony Blair'e muhtar sıfatıyla kutlama mesajı geçerek tüm dünya gündemine girdiği, böylelikle Türkye'yi tanıttığı iddasıyla oy isteyeli 18 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM
Hangi masalı anlatmamı istediğini sordum, "Anneleyin çocuklayına günde bissürü yetmişyüzbeş tane donduyyma aldıklayı masalı" dedi.
Aldım ben mesajı yavrum, aldım...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kavgada söylenmeyecek şarkılar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA