Flört göstergesi

ERKEKLERIN flört göstergeleri:

Sık sık soru sormak.

İnce bir sesle fakat düşük tonda konuşmak.

Ağırlıklı olarak cinsellik, öfke ve negatif duygular barındıran kelimeler kullanmak.

'Sen' ve 'biz' zamirlerinin bol keseden kullanımı.

Normalden fazla kahkaha atmak.

KADINLARIN flört göstergeleri:

Abartılı tepkilerden kaçınmak... (Ya, vay be, süper vs.)

'Ben' zamirinin bol keseden kullanımı.

Geçiştirme ifadelerinden kaçınmak.

(Hı-hı, evet, aynen vs.)

Dengesiz bir ses tonu, yer yer yüksek ya da düşük, ince veya kalın bir ses.

Normalden fazla kahkaha atmak.

SIRADAN bir ilgiyi flörte çeviren göstergelerden bazıları da klasik:

Kadın için ekstra göz kontağı, göz bebeklerinin büyümesi, gülümsemek, saç savurmak ve boynu ortaya çıkartmak gibi göstergeler gözlemlenmiş.

SON olarak flörtün ne olduğu konusuna dönmek de önemli olabilir.

2015'de Interpersona adlı bilimsel dergide yayınlanan bir makaleye göre, bir flörtün başarılı sayılmasının kriteri genel olarak erkek için cinsel birlikteliğin yaşanması. Kadın içinse bu daha çok "duygusal bağlılık ve münhasırlık" olarak ortaya çıkmış.

Bütün bunların kötü romantik komedilerdeki saçma çıkarımlar gibi gözüktüğünün farkındayız.

Fakat biz değil, araştırmalar konuşuyor.

Yüzde yüz doğru ya da herkes için bağlayıcı olmak gibi bir nitelikleri olmasa da, onlardan haberdar olmakta fayda var!



