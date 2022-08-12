Dana deyip geçmeyin

BU topraklarda insan ve dananın dostluğu 10 bin yıl öncesine dayanıyor.

İşte danaların bilmediğiniz, muhteşem dünyası:

4 Bilinenin aksine danaların dört midesi yoktur.

4 odacıklı bir mideleri vardır.

4 İneklerin hamilelik süresi de tıpkı insanlar gibidir.

9 ay sürer.

4 Dünyanın en pahalı ineği Missy.

Kendisi 1.2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

4 Boğa güreşlerinde boğaları sinirlendiren aslında kırmızı renk değildir.

Zaten, boğalar renk körüdür.

Matadorun hareketlerine kıl kaparlar.

4 Dünyada danaların kutsal sayıldıkları yerler bile var.

Hindistan bunların en bilineni.

4 Danalar 20 yıldan fazla yaşayabilirler.

Yaşlarını öğrenmek isteyen boynuzlarındaki halkaları sayabilir.

4 Danaların tembelmiş gibi durduklarına bakmayın.

Günde sadece dört saat uyur bu hayvanlar...

4 Holstein danalarının toynak izleri parmak izi gibidir.

Her dananın toynak izi birbirinden farklıdır.

4 Dünyada 800'den fazla dana türü vardır.

Türk danalarının da bunlar arasında önemli bir yeri vardır.

4 2009'da bilim insanları danaların gen haritasını çıkardıklarında ilginç bir sonuçla karşılaştı.

İnsan geniyle yüzde 80 benzeştiği görüldü.

4 Danaların evcilleştirilmesi de bundan 10.500 yıl önce ilk kez Türkiye topraklarında gerçekleştirildi.

Yani, insanoğlunun danalarla en uzun bağı bu topraklarda.

4 Danaların görüş yetenekleri de çok kuvvetlidir.

300 derecelik bir açıyla görürler.

4 Danaların sürü içerisinde en yakın arkadaşları vardır.

Onlardan ayrı kaldıklarında strese bile girerler.

4 Etiyle, sütüyle, derisiyle danalar insanlara en faydalı hayvanların başında gelir.

Özellikle dana eti en faydalı ve en sağlıklı ettir. Sahip olduğu protein ve lezzete başka hiçbir et de yaklaşamaz.



LÜZUMSUZ BILGILER

Tıpkı insan bebeklerinin parmaklarını emmesi gibi, yavru filler de bazen hortumlarını emer. Ayrıca doğumdan sonra 20 dakika içinde ayakta durabilirler (Ancak bir süre göremezler, bunun yerine ses ve koku yoluyla annelerini hissederler). Filler ayrıca zıplayamayan tek memelidir.



NE KADAR OLDU?

Bursa'da börek ustası Hasan Acar, sırf reklam için 110 Yangın İhbar hattını arayarak, işyerinde yangın çıktığı, imalathanede işçilerin mahsur kaldığı yönünde sahte ihbarda bulunup gelen itfayecilere börek ikram edeli 6 yıl oldu.



AlkışlıYorum

@shuzabeth Eşime, "Balım ne garip, 2 yıl sevgililik, 7 yıl evlilik resmen 9 yıldır sürekli konuşabiliyoruz, muhabbet hiç bitmiyor" dedim. "O benimle alakalı değil bıraksalar sen 300 yıl kendi kendine de konuşursun" dedi, "Evet canım" dese ölür çünkü...