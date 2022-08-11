Gelin arabası yazıları

ROMANTIK GELIN ARABASI YAZILARI:

Dünyalar sizin olsun, dünya güzeli benim oldu!

Meleğimi aldım, cennete gidiyorum!

Gökyüzümü yerde buldum!

Seni ömrüme yazdım.

Son durak mutluluk!

Alyazmalım...

Bir dilek tuttum, kabul oldu!

Dünya O'ydu, O da benim oldu!

Sonsuza kadar mutlu yaşadılar...

Mutlu son!

KOMIK GELIN ARABASI YAZILARI

Evleniyoruz, mutluyuz!

200 bin lira borçluyuz!

Bu odun senin için yanacak!

Damadı aldım gidiyorum!

Elveda 500 dakika!

Bir biskrem verdim, kandırdım!

Aşkın önünde durulmaz, çarpar!

Zor oldu ama aldım!

Deli gibi sevdik, manyak gibi evlendik!

Çok borçluyuz, altın takın!

Aşkımız Keçiören metrosu gibi hiç bitmesin...

İLGINÇ GELIN ARABASI YAZILARI

Nikah memurunu derhal görevine davet ediyoruz!

Sevenlere selam, mutluluğa devam!

Reklamlar bitti, film başlıyor!

Türev almış adamım, seni mi alamayacağım?

Hiç kıskanma ne olur, sev senin de olur.

Açılın! Gelin geliyor!

Üzülme annesi, kızın kalbimin bitanesi!

Eller sevdi, ben aldım.

Evleniyoruz! Ne evleniyor muyuz?!

2567 gün sonunda nihayet!

Rüyada mıyız ne?!



LÜZUMSUZ BILGILER

İnsanlar gibi, koalalar da aslında benzersiz bireysel parmak izlerine sahiptir.

Bir koalanın ve insanın parmak izini yan yana koyarsanız, ayırt etmek aslında oldukça zordur.



TESPITLI YORUM

"Uykusuzluk matematik becerilerinizi geliştirir, çünkü bütün geceyi şu anda uyuyabilirseniz ne kadar uyuyacağınızı hesaplayarak geçirirsiniz."



NE KADAR OLDU?

Muğla'da, 'Horoz Sevenler Derneği'ne yapılan baskında horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınalı 16 yıl oldu.



AlkışlıYorum

Ben üniversitedeyken mühendisliğin bazı bölümlerindeki arkadaşların sınıflardaki kız öğrenci sayılarından şikayetlerini hatırlayınca, erkek kardeşime sınıftaki kız sayısının erkek sayısına oranını soruyorum.

Cevap durumun vehametini gözler önüne seriyor. "Abla hesapladım, iki erkeğe, bir erkek..."