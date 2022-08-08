Efsane kamyon arkası yazıları-2

KARAYOLLARINDA değil, senin kollarında öleyim.

GAZLA uçabilirsin, ama frenle konamazsın.

AŞK çekenin, yol gidenin...

GECELERİ yolların kralıyız sabahları rüyalarda uçarız… 4 ÖYLE bir sihirbazsın ki beni bile kaybettin gülüm.

İLERİDE güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?

ADIMI avucuna yaz. Beni hatırladıkça avucunu yalarsın.

YOLDA yavaş gidiyorsun diyorlar sen hiç podyumda koşan manken gördün mü?

ÖYLE ekimli kasımlı değil. Aralıksız sev beni.

HAYVAN açken, insan tokken kudurur.

MEVZU atlı karıncalar değil. Dönen dolaplar!

DÖRT tekerim çok şekerim… 4 BIZDE geri vites yok gerekirse ileri alırız.

AL Ford'un dizelini sev köyün güzelini.

PEŞİMDEN gelme ben de kayboldum.

KADER satılmıyor ki iyisini alalım.

ÇEKEMEYEN anten taksın, hatalıysam aramızda kalsın.

SANA benim dikiz aynamdan bakan gözler kör olsun.

YA Rab! Sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın hakkından gelirim.

CAM gibi olacaksın bu hayatta; kıranı keseceksin!

KALP dediğin atıyor zaten. Marifet ritmi değiştirmekte.

BOŞUNA dönme dünya çift okey bende.

KAPILMA rüzgarıma toz olursun, geçme yanımdan aşık olursun.

BABALAR önden gider.

OTOBANDA sensiz bir hayat seni sevende kabahat!

ÖYLE birini sev ki, sen ölünce o hiç yaşamasın.

ASFALT şövalyesi.

FERRARISİNİ satan Bilge, kamyonundan vazgeçemedi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

EN zeki hayvanlardan biri olarak kabul gören kargalar, tıpkı insanlar gibi yaşlı ebeveynlerini yıllar sonra gidip ziyaret ederler.



TESPİTLİ YORUM

AMERIKALI çocuk babasına 'Hi Jack' diyor.

Ben 'SeIam Hasan' desem beni çaydanIıkIa döver.



NE KADAR OLDU?

Avustralya'da Peter Anderson isimli bir adamın otele çağırdığı hayat kadını karısı çıkalı tam 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"AMCA topu atsana!" diye bağıran çocuklara döndüm, "Ben amca mıyım yaa?" dedim. Bu defa "Abla topu atar mısın?" dediler, çaresiz attım topu. Abi demek bu kadar zor mu? Zamane veletleri işte...

DAYIM "Biz küçükken playstation yoktu, düğünlerde zurnacıların karşısında limon yiyerek eğlenirdik" dedi.

Üşenmedim, kalkıp elini öptüm.